RHDP : Les confidences d' Amon Tanoh à Soro sur Alassane Ouattara

Comme annoncé, Guillaume Soro a publié sur sa page Facebook, ce lundi 23 mars, sa Lettre ouverte au ministre Amon Tanoh Marcel. Dans cette missive, l'ancien PAN fait des révélations sur les confidences que le ministre démissionnaire avait faites en son temps sur le Président Alassane Ouattara.

Marcel Amon Tanoh s'est-il trompé sur le compte de Ouattara ?

Marcel Amon Tanoh a rendu sa démission de son poste de ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. L' (ex) chef de la diplomatie ivoirienne dénonçait ainsi le mode de désignation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié) à l'élection présidentielle de 2020. Lui qui s'attendait plutôt à des primaires au sein du parti présidentielafin de dégager le meilleur profil, qui soit consensuel. D'autant plus que certaines sources lui prêtent également des ambitions présidentielles.

Dans un élan de soutien à son (ancien) camarade de la majorité présidentielle, Guillaume Kigbafori Soro, lui-même en rupture de ban avec le parti au pouvoir, a décidé d'écrire à Marcel Amon Tanoh, une lettre dans laquelle il utilise un ton très amical, en rappelant leur passé commun fait d'amitié, de complicité et surtout de l'engagement envers un leader politique ivoirien : Alassane Ouattara.

À en croire l'ancien leader syndical ivoirien, alors que ses camarades de gauche tentaient de le dissuader de son soutien au président de l'ex-Rassemblement des républicains (RDR), alors qu'il avait maille à partir avec les autorités ivoiriennes, il s'en est trouvé le fils d'un ancien compagnon de Félix Houphouët-Boigny, le ministre Lambert Amon Tanoh, pour lui faire ces confidences : « Guillaume, je connais Ouattara. C’est un homme d’honneur et de parole. Jamais il ne nous fera regretter notre choix. Je le connais, c’est un homme de grande valeur ! Il transformera la Côte d’Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. »

Ce sont donc ces paroles qui ont déterminé le natif de Diawala à s'engager derrière Alassane Ouattara, jusqu'à le porter au pouvoir. Mais aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, et Soro Guillaume comme Amon Tanoh sont tous deux en rupture avec le président ivoirien. Situation qui amène l'ancien Président de l'Assemblée nationale à s'interroger : « A la date d’aujourd’hui, penses-tu que nous nous sommes trompés ? » Avant d'ajouter : « Moi je suis perplexe et désorienté, tant la métamorphose de l’homme est presque irrationnelle ! »