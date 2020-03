Des drones bientôt déployés à Abidjan pour combattre Coronavirus

Pour la lutte contre le nouveau coronavirus, l'État ivoirien est prêt à employer de gros moyens. C'est dans cette dynamique que le Préfet d'Abidjan a reçu des entreprises utilisant des drones pour désinfecter Abidjan.

Des drones pour désinfecter Abidjan du Coronavirus

Plus besoin de lésiner sur les moyens, car la pandémie à coronavirus gagne de plus en plus du terrain en Côte d'Ivoire. Du premier cas déclaré, il y a 18 jours, la Côte d'Ivoire frôle aujourd'hui les 100 personnes infectées du Covid-19.

Et la saignée est loin de s'arrêter avec le report du confinement de la ville d'Abidjan, principal foyer de la maladie, pour l'instant.

Après avoir sillonné les coins et les recoins de sa circonscription administrative, Vincent Toh Bi Irié, Préfet d'Abidjan, s'apprête à lancer la désinfection des différentes communes de la capitale économique ivoirienne.

C'est dans cette optique qu'il a reçu trois entreprises ivoiriennes, ce vendredi, qui sont venues lui proposer leurs modèles de drones.

« Des drones capables de transporter 20 à 30 litres de solution liquide pour désinfecter les places communales, les marchés et autres endroits. Des drones avec une bonne autonomie de survol . Des drones qui sont mis gracieusement à la disposition des Communes d’Abidjan et dont on peut fabriquer 10 modèles par jour », explique l'administrateur civil.

Loin d'être une fable ou un projet de longue haleine, le Préfet Toh Bi indique que tout est fin prêt pour démarrer cette désinfection, car il s'agit d'entreprises agréées qui « mettent à disposition ces drones ainsi que les pilotes formés à Abidjan ».

« Voici une excellente contribution citoyenne de jeunes Ivoiriens, qui ont décidé de ne pas plaisanter, mais d’aider toutes les populations », se félicite Vincent Toh Bi, avant de lancer cet appel :

« C’est ce type d’actions citoyennes que nous demandons dans le Département d’Abidjan. Vous aussi, faites-nous connaître vos initiatives dans la lutte contre le Coronavirus à Abidjan. »