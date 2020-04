Covid-19: L'École de police d’Abidjan fermée ce jeudi, les raisons

Général Diomandé Vagondo, ministre ivoirien de la Sécurité a annoncé la suspension, ce jeudi 2 avril 2020, de l’opération de délivrance des laissez-passer, obligatoires pour contourner la mesure d'isolement de la ville d’Abidjan.

Isolement d'Abidjan : Des réamenagements annoncés dans l'opération de délivrance des Laissez-passer

Cette mesure prise par le ministre ivoirien de la sécurité répond aux attroupements constatés ces derniers jours à l’Ecole nationale de police, lieu de délivrance des laissez-passer.

« La délivrance des laissez-passer sera suspendue le jeudi 02 avril 2020», a indiqué le ministre Vagondo Diomandé. Le ministre ivoirien de la Sécurité fait savoir qu’il sera procédé ce même jour à partir de 9h00 à la désinfection entière de l’École Nationale de Police de Cocody.

En plus de la suspension de l’opération de délivrance du laissez-passer et de la désinfection de l'école de police, un réaménagement du mode opératoire des demandes, sera mis en place au profit des populations dans les plus brefs délais.

« Ceci dans le but d’éviter les regroupements tels qu’observés ces derniers jours », a fait savoir le ministre Vagondo Diomandé.

Il a par ailleurs lancé un appel aux requérants à limiter les déplacements « non-indispensables ». Les demandes déjà enregistrées, a-t-il promis, seront examinées et les réponses transmises aux requérants sur convocation.

Abidjan, la capitale économique ivoirienne, épicentre de l’épidémie du Covid-19 est coupé du reste des villes de l’intérieur du pays depuis le dimanche 29 mars dernier.

Il n’est donc plus possible de circuler librement entre Abidjan et l’intérieur du pays sans un laissez-passer délivré par les autorités sécuritaires.

Le formulaire de demande de déplacement ou de laisser passer est délivré par le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

Il est disponible au Ministère de la Sécurité, dans les commissariats, les préfectures et sous-préfectures de tous les départements que compte la Côte d’Ivoire.