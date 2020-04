Tristemma Coronatum, probable remède au Covid-19 selon un Ivoirien

L'OMS prédit une situation apocalyptique en Afrique subsaharienne liée à la pandémie du Coronavirus. Deux éminents médecins français proposent quant à eux des essais cliniques dans le continent noir pour mettre sur pied un vaccin contre cette pneumonie virale. Charles Dassi, un Chimiste Dermo-Cosmétique, qui dit avoir guéri, en 2012, une maladie dont les symptômes ressemblent fort curieusement à ceux du nouveau coronavirus avec Tristemma Coronatum, une plante. Il adresse donc une lettre ouverte au Professeur Koffi Armand, Pharmacien Galéniste, qui a lancé un appel à contribution des tradipraticiens.

Charles Dassi veut guérir Coronavirus avec Tristemma Coronatum

Je souhaite m'adresser au Professeur KOFFI Armand qui est un Pharmacien Galéniste . Je l'ai vu dernièrement au Journal télévisé de la RTI.

N. B. Pour ceux qui ne le savent pas, un Pharmacien Galéniste est ( de façon résumée) un Pharmacien qui maîtrise l'art de Fabriquer des médicaments avec des principes actifs.

Cher Professeur KOFFI, je ne savais pas où vous rencontrer, donc je me suis permis de vous écrire via Facebook.

Veuillez m'en excuser...

Au cours de votre intervention à la RTI , vous avez souhaité la contribution de toutes les Intelligences et même celle des tradipraticiens pour aider à vaincre Le CORONAVIRUS.

Je ne suis pas un Tradipraticien. Je tiens à le souligner .

Je suis Chimiste Dermo-Cosmétique. Mais j'ai beaucoup étudié les vertus des plantes au Bénin, au Nigeria , au Ghana , au Togo et ici en Côte d'Ivoire. Car je recherchais les plantes dont les graines produisent des huiles. Ainsi que les plantes qui améliorent la fertilité chez l'homme ou la femme...

Ce vendredi 3 avril 2020, je me suis réveillé à 04 H du matin en sursaut, car je me suis rappelé d'un fait qui s'est passé en 2012.

J'avais un champ qui était situé après Anyama. J'y faisais des Cultures maraîchères et j'essayais l'efficacité des engrais bio que j'avais fabriqués...

Un jour, en allant au champ, j'ai aperçu un Monsieur âgé qui portait son enfant et sa femme les suivait en pleurs. Je me suis approché pour savoir ce qui se passait. Ils m'ont dit que l'enfant tousse depuis 2 jours , il a mal à la gorge , il a la fièvre , il a du mal à respirer et il pleure toute la nuit.

Symptômes qui ressemblaient à une grippe. Mais qui aujourd'hui , ressemblent un peu aux symptômes causés par le COVID-19.

Ayant quelques connaissances sur les vertus de certaines plantes. Je suis revenu les voir avec une plante qui s'appelle le " TRISTEMMA CORONATUM ". ( Rien n’à voir avec la ressemblance des noms... lolll). On a fait bouillir les feuilles et donné à boire à l'enfant. Au bout de 4 jours, il a retrouvé sa vigueur. Il a été traité uniquement avec cette plante.

Vous pouvez voir le Tristemma Coronatum sur les photos. Cette plante renforce considérablement le système immunitaire. Combat efficacement la toux, la fièvre, les Problèmes respiratoires et avec sa Particularité soporifique, permet au malade de bien dormir.

Peut-être que vous la connaissez déjà ,ou peut-être pas. Mais cela ne coûte rien de travailler là dessus.

Le Tristemma Coronatum pousse dans certaines de nos forêts et au Parc National de Taï.

Je voulais juste apporter ma contribution, car sait-on jamais : Si ça marche sur le nouveau CORONAVIRUS, c'est la Côte d'Ivoire qui en sort gagnante .

Si quelqu'un connaît le Professeur Armand KOFFI , qu’il lui transmette mon message.

Merci.

Charles DASSI : 79 94 37 77