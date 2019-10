Côte d'Ivoire: Taï réclame sa part de développement

Le département de Taï situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Cavally, est une cité enclavée malgré son célébrissime Parc National de Taï et le fleuve Cavally à la lisière de la frontière du Liberia, qui, par ses affluents, rende la terre locale propice à l’agriculture.

Il faut sauver Taï

Sous-préfecture depuis les années d’indépendance de la Côte d'Ivoire, commune et département aujourd’hui, Taï est une grosse zone pourvoyeuse en rentes vivrières et produits d'exportation (le cacao, le café, l’hévéaculture …). Malheureusement, la ville ne parvient toujours pas à présenter un visage reluisant, malgré les gros efforts fournis par Bayalla Hipolyte, l’actuel maire RHDP, qui hélas, voit chaque jour sa bonne volonté et ses efforts annihilés par « l’inaccessibilité légendaire » de sa ville.

Distante d’à peine 85 Km, la voie Guiglo-Taï est un parcours de tous les dangers et risques, des buses de pont détachées, la boue parfois du mètre de profondeur, des effondrements de terre, allant sur la dizaine de mètre, occasionnent le ralentissement de la circulation ou stoppent carrément toutes circulations pendant des semaines, empêchant du coup l’approvisionnement et les « sorties » pour toutes activités.

Même les ultimes évacuations sanitaires sont rendues parfois impossibles « au grand désarroi de la population qui se sent plus qu’abandonnée», témoigne impuissant le maire Bayalla Hipolyte. Malgré l’éclair d’embellissement et d’assainissement dans la commune, le département de Taï, quant-à lui, reste très enclavé du fait de son isolement frisant l’abandon, surtout en cette saison des pluies où la pluviométrie y est très élevée. Dire que Taï est coupé du monde par l’inexistence de routes d’accès, est une lapalissade.

A moins d’un an de la fin du second mandat du Président Alassane Ouattara, la population de Taï se demande à quand son intégration dans le « circuit du développement public » entamé depuis 2011 à Abidjan et dans certains régions de Côte d’Ivoire. En attendant que le chef de l’Etat Alassane Ouattara et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ne prennent à bras-le-corps cette préoccupation majeure, la galère continue pour Taï.

Infos: D.T