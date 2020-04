Covid-19: La Police maritime en alerte maximale, Maréchal KB au front

Le Colonel Brou Kakou, administrateur des Affaires Maritimes et Portuaires, plus connu sous le pseudonyme de Maréchal KB est en guerre contre le Coronavirus. Il a fait un important don aux agents de la police maritime de la Base Maritime de Treichville.

Le Maréchal KB se dresse contre le Coronavirus

La police maritime ivoirienne est également engagée dans la lutte contre la propagation du Coronavirus en Côte d'Ivoire. En vue d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans la lutte contre la propagation du Covid 19, le Conseiller du Directeur Général, Chargé de la discipline militaire à la DGAMP, a pris les mesures suivantes.

Le redéploiement de tout le personnel sur les différents quais d’embarquement. La modification des heures de montée (06h30) et de descente du service (19h30mm), l'annulation de toutes les permissions, la mobilisation d’une vedette de 7m et de 400 CV, pour faire respecter les mesures de distanciation sociale d'un mètre dans les bateaux et de 50 personnes à l’embarquement, le respect du couvre-feu et la fluidité des déplacements sur le plan d’eau lagunaire et apporter assistance en cas de besoin. Bref, la police maritime est donc en alerte maximale.

Mieux, pour permettre à ses frères d'armes de mener à bien leur mission pendant cette periode de crise sanitaire, le Colonel Kakou Brou ou "Maréchal KB" a fait un important don aux agents de la police maritime de la Base Maritime de Treichville qui réglementent le transport fluvio lagunaire.

Le lot de don est composé de savon, de gel hydro alcoolique, de gants, de cache-nez pharmaceutique, de seaux pour le lavage des mains, du javel, de jumelle à infrarouge et de bien d'autres lots qui ont été réceptionnés par le Commandant de la Base Maritime de Treichville, le Cdt Serge Dougone.