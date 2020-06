Rififi au BP du PDCI: Le député KKP se rebelle contre Bédié

L’honorable Kouassi Kouamé Patrice (KKP) remet en cause la légalité du bureau politique (BP) du PDCI-RDA qui se tient depuis le 4 juin 2020. Le député de Yamoussoukro s'est exprimé dans un entretien téléphonique avec le média en ligne APR.

Le député KKP s'attaque au Bureau politique du PDCI-RDA: "Il est illégal"

Le PDCI s’active à se trouver un candidat à la prochaine élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020. Jeudi 4 juin 2020, Henri Konan Bédié, le président du parti, a instruit les 400 membres invités à prendre part au bureau politique extraordinaire à trouver une nouvelle date pour la convention de désignation de son candidat, ainsi que l’adoption des critères d’éligibilité pour y postuler.

Pour l’honorable Kouassi Kouamé Patrice, cette réunion du bureau politique du PDCI-RDA est tout simplement « illégale ». « Pour tout vous dire, je ne reconnais pas la légalité de ce Bureau politique-là. Je le dis tout net. Il est composé de personnes nommées alors que, selon les statuts du parti, les membres du Bureau politique sont élus. Cela dit, le Bureau politique qui siège en ce moment et qui est nommé, n’a aucune légalité », a réagi le député PDCI-RDA de la commune de Yamoussoukro. Qui ne manque pas de préciser que tout ce qui sortira de cette réunion extraordinaire « n’a aucune valeur juridique ».

A 57 ans révolus, Kouassi Kouamé Patrice aspirait être candidat à la candidature du PDCI-RDA pour la prochaine élection présidentielle. Mais les critères énumérés par la direction du parti pour y faire acte, semblent l'éliminer de facto. Lui qui invitait le 19 décembre 2019, lors du 12e bureau politique du PDCI-RDA, le président Bédié et les siens à passer le flambeau à une nouvelle génération mieux formée et la plus outillée pour répondre aux enjeux actuels et futurs.

En janvier dernier, il avait déclaré avoir personnellement informé le président Bédié de sa volonté de se présenter à la candidature du PDCI.« Ils n’ont donc pas pouvoir de venir fixer des critères aujourd’hui, qui soient des critères d’exclusion », s’insurge-t-il.

Puis de poursuivre : « Le document (sur les prétendus critères de candidature: Nldr) qui avait fuité, n’est plus un faux document. Ce sont ces mêmes documents-là qui ont été adoptés ce matin (Jeudi 4 juin 2020. Ndlr) au Bureau politique. Ils ont dit que c’était un faux document. Il ne l’est plus, à moins que le PDCI ait adopté du faux (…). Je dis que le Pdci doit s’engager dans une dynamique de victoire en s’appuyant sur la jeunesse qui représente 75% de l’électorat et qui s’identifie à des champions de sa génération. J’entends porter l’espoir de cette jeunesse-là », a-t-il insisté.