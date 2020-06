Lutte contre la COVID-19: Ly Ramata met les femmes de Bingerville en mission

Le Prof. Bakayoko-Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a pris part jeudi 04 Juin 2020 au lancement de la campagne de formation et de sensibilisation à la prévention de la Covid-19 à Bingerville.

Bakayoko-Ly Ramata: "Soyez des ambassadrices pour l’application des gestes barrières"

«J’exhorte les femmes des marchés à être nos relais, nos ambassadrices dans le marché mais aussi dans leurs familles et les communautés, en tant que conseillères et éducatrices pour que les règles barrières soient respectées. Le Président de la République et le Premier ministre m'envoient vous dire qu'ils tiennent à ce que vous soyez en bonne et pleine santé», a dit en substance le Prof. Bakayoko-Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le jeudi 04 Juin 2020 au cours du lancement de la campagne de formation et de sensibilisation à la prévention de la Covid-19 à Bingerville.

La formation, couplée avec l’opération « Une femme, un masque » à Bingerville, a suscité un vif intérêt des femmes de la commune, qui ont beaucoup appris à travers le film éducatif réalisé à leur attention.

Pour sa part, le maire de Bingerville, Issouf Doumbia, a salué les actions du Chef de l’État et du Premier ministre dans sa commune depuis la survenue de cette pandémie, avant d’exhorter les femmes à “une vigilance accrue”.

Bakayoko-Ly Ramata a fait, au nom de ses mandants, des dons d’équipements de lavage de mains et de 1.500 cache-nez aux femmes des marchés de Bingerville.