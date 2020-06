Présidentielle: Bédié en difficulté à Treichville, ce qu'a fait Amichia

En Côte d'Ivoire, la présidentielle arrive à grands pas. La bataille pour la succession d'Alassane Ouattara a déjà commencé et les partis politiques s'activent dans leurs quartiers généraux. Le président ivoirien a décidé de ne pas briguer un 3e mandat après la fin de son second quinquennat. Mais le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), son parti politique, rêve de se maintenir au pouvoir.

Présidentielle, François Amichia descend dans l'arène

Amadou Gon Coulibaly est le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Alassane Ouattara a jugé utile de passer la main à son Premier ministre et fidèle compagnon. Si ce choix s'est heurté à l'opposition ou au refus de certains cadres du RHDP, dont Adama Bictogo, le chef de famille a réussi tant bien que mal à faire passer sa décision. Le chef du gouvernement a fini par être accepté par les houphouëtistes.

La coalition au pouvoir s'est lancée sur le terrain afin de préparer la victoire de leur candidat, actuellement en France pour des raisons de santé. En effet, depuis le samedi 2 mai 2020, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République s'est envolé pour Paris en vue de se soumettre à un contrôle médical. Annoncé à Abidjan, ce proche du chef de l'État séjourne encore sur les bords de la Seine.

Cependant, l'absence du candidat du RHDP n'empêche pas les cadres de ce parti de se lancer à la conquête des électeurs. Samedi 6 juin 2020, Amichia François, accompagné de personnalités issues du rang des houphouëtistes, a procédé à l'inauguration du siège des houphouëtistes de Marcory et de Treichville. "En cette période d’enrôlement et d’identification en faveur de nos jeunes majeurs, notre maison commune va permettre à nos jeunes de venir prendre des instructions. Notre maison commune nous permettra de mieux enrôler nos jeunes majeurs et amplifier nos actions terrain. Notre siège va être le point de ralliement de tous les militants Rhdp de Treichville et de Marcory. Ça sera un lieu de rencontre, mais surtout de travail", a déclaré le ministre ivoirien de la Ville, par ailleurs coordinateur régional du RHDP pour Marcory et Treichville.

Au cours de son intervention, il a laissé entendre que la présidentielle 2020 revêt un caractère spécial pour la Côte d'Ivoire et surtout pour Alassane Ouattara, "qui a atteint un certain niveau de développement".