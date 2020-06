Burundi : Le président Pierre Nkurunziza est décédé (officiel)

Pierre Nkurunziza n'est plus. La nouvelle de son décès a été annoncée le mardi 9 juin 2020 dans un communiqué par Prosper Ntahorwamiye, le secrétaire général du gouvernement et porte-parole du gouvernement.

Pierre Nkurunziza est décédé, un deuil national de 7 jours décrété

C'est Prosper Ntahorwamiye qui a annoncé la mauvaise nouvelle au peuple burundais, ainsi qu'à la communauté internationale. Pierre Nkurunziza a rendu l'âme le lundi 8 juin 2020, des suites d'une crise cardiaque. Le secrétaire général du gouvernement a annoncé le "décès inopiné de Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l’Hôpital du Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque le 8 juin 2020".

Dans le communiqué publié le mardi 9 juin, on apprend que l'ex-chef d'État "avait passé l'après-midi du samedi 6 juin 2020 à assister à un match de football à Ngozi", une ville située dans le nord du Burundi. Dans la nuit de ce même jour, l'homme politique a été pris d'un malaise et s'est immédiatement à l'Hôpital de Karuzi afin d'y recevoir des soins. La note indique que le dimanche, Pierre Nkurunziza se portait mieux et a même échangé avec des proches.

"Dans l’après-midi du lundi, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Une réanimation immédiate a été entreprise par une équipe multidisciplinaire des médecins pendant plusieurs heures avec une assistance cardiorespiratoire. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l’équipe médicale n’a pas pu récupérer le patient", a poursuivi le porte-parole du gouvernement.

Il a été décidé d'un deuil national de sept jours à compter du mardi 9 juin 2020. "Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne", précisent les autorités burundaises. Le gouvernement a toutefois demandé au peuple burundais "de rester calme et serein et d'accompagner" l'ancien président "avec beaucoup de prières".

Pierre Nkurunziza a accédé à la tête du Burundi le 26 août 2005, avant d'être réélu en 2010 et 2015. Il est né le 18 décembre 1964 à Ngozi, d'un père hutu et d'une mère tutsie.