Football: Guéri du Covid-19, Junior Sambia veut retrouver la pelouse

Agé de 23 ans, Junior Sambia, défenseur français d’origine centrafricaine est le seul joueur du championnat de Ligue 1 en France à avoir été atteint par le covid-19. Le jeune défenseur était même dans un état critique.

Junior Sambia a frôlé la mort

Junior Sambia aurait pu perdre la vie il y a quelques semaines. Testé positif au covid-19, le défenseur latéral français d’origine centrafricaine a passé plusieurs jours dans le coma entre fin avril et début mai. Aujourd’hui guéri, le joueur qui est apparu à 22 reprises cette saison avec Montpellier, veut désormais retrouver rapidement les terrains. « Aujourd’hui, ça va très bien, je me sens bien, j’ai la forme. Je peux faire du sport, tout va bien. Donc je suis content. (…) Je me sens prêt à rejouer au foot », a assuré Junior Sambia dans une interview accordée à France Bleu Hérault.

Le jeune joueur est par ailleurs revenu sur cette période sombre. « Je ne sais pas comment j'ai attrapé ça. J'ai eu mal à la tête, mal au ventre, il y a eu des vomissements, puis la diarrhée (...) J'ai dormi à l'hôpital, mais le lendemain, j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires. Les médecins ne savaient pas ce que j'avais (...) C'est seulement deux jours avant la sortie de l'hôpital qu'ils m'ont dit que j'avais le Covid »,a-t-il poursuivi.

La Centrafrique espère toujours retrouver Sambia

Né à Lyon, Junior Sambia qui a inscrit un but cette saison avec Montpellier, n’a jamais été sélectionné en équipe de France. Il reste donc éligible à la sélection de son pays d’origine actuellement coachée par l’ivoirien François Zahoui. S’il n’a pour l’heure pris aucune décision concernant son futur en sélection, Junior Sambia pourrait suivre l’exemple de Geoffrey Kondogbia et rejoindre les Fauves de Centrafrique.

Lors d’une interview accordée à Jeune Afrique, le président de la fédération centrafricaine de football a assuré que les démarches étaient en cours dans ce sens. La République Centrafricaine, faut-il le rappeler, n'a jamais participé à une grande compétition internationale. La fédération avec l'arrivée de François Zahoui espère obtenir de meilleurs résultats.