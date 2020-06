Rupture Ouattara-Soro : Un soroiste accuse l'entourage d'ADO

Guillaume Soro et Alassane Ouattara n'entretiennent plus d'excellentes relations. Les deux hommes qui ont longtemps été des alliés politiques, sont aujourd'hui de redoutables ennemis. Le député de Ferké a entamé un exil en France depuis le 23 décembre 2019. El Hadj Mamadou Traoré, proche de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, revient sur la cause réelle de la rupture entre le chef de l'Etat et son "fils".

Guillaume Soro, victime des proches d'Alassane Ouattara ?

"Ferké est spécial, parce que Ferké connait un jeune qui a grandi ici, qui a fait le petit séminaire à Katiola, qui a fait preuve d’un courage exceptionnel. Bien sûr, il a estimé à un moment donné que nous, les anciens déjà engagés dans une voie, mettions trop de temps pour faire aboutir notre combat. Il a fait preuve de sacrifice, il s’est battu pour que les populations au Nord puissent retrouver leur dignité par la nationalité ivoirienne. Je souhaiterais rendre hommage à Soro Guillaume pour les combats qu’il a menés, son courage, sa fidélité", déclarait Alassane Ouattara en juillet 2013, dans le cadre d'une visite d'Etat. Ces propos montrent bien toute l'estime qu'avait l'ex-directeur général du Fonds monétaire international (FMI) pour son poulain. D'ailleurs, Guillaume Soro ne tarissait pas d'éloges à l'égard de son mentor.

Le décor est tout autre sept ans plus tard. Guillaume Soro a quitté son poste de président de l'Assemblée nationale, suite à son refus d'intégrer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Mieux, l'ancien chef rebelle a été condamné à 20 ans de prison ferme par la justice ivoirienne pour recel de deniers publics détournés et blanchiment d'argent. On peut le dire, ce n'est plus le grand amour entre le patron de Générations et peuples solidaires (GPS), candidat à la présidentielle d'octobre 2020 et le président de la République.

El Hadj Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, croit en savoir davantage sur les causes réelles de la rupture entre son mentor et Alassane Ouattara. "Je pense qu'au fond de lui, le gourou du Restaurant s'est rendu compte qu'il avait été induit en erreur. C'est pourquoi il a retiré les services de renseignement aux mains de ceux qui l'ont induit en erreur pour les confier à des personnes en qui il a confiance. Pour parler simple, le palabre entre Guillaume Soro et le gourou du Restaurant a été provoqué par ceux qui n'avaient pas intérêt à ce que les deux s'entendent", a-t-il écrit sur sa page Facebook. Il a par ailleurs conseillé au président ivoirien de se rapprocher de son ancien Premier ministre afin de taire les querelles.