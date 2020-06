Éboulement de terrain à Anyama: Le trafic ferroviaire perturbé

Un drame est survenu à Anyama le jeudi 18 juin 2020. Les pluies diluviennes ont endeuillé des familles, suite à un glissement de terrain qui a causé la mort de 13 personnes. Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, la SITARAIL a annoncé que les circulations ferroviaires entre les localités d'Azaguié et Anyama sont suspendues.

Drame à Anyama: La SITARAIL suspend son trafic

La nouvelle a causé la tristesse et la consternation en Côte d'Ivoire, le jeudi 18 juin 2020. Les pluies diluviennes ont provoqué la mort de plus d'une dizaine de personnes dans la commune d' Anyama. "Suite aux fortes pluies de ce jeudi 18 juin 2020, un éboulement de terre s'est produit au quartier RAN d'Anyama sur des habitations. Les sapeurs pompiers, le District de police d'Abobo, les agents de la CRS4 et de la gendarmerie nationale sont sur les lieux. On dénombre pour l'heure 10 cas de décès", avait-on appris auprès de la Direction générale de la police nationale.

Informés de ce malheur, Hamed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense et Vincent Toh Bi Irié, le préfet d'Abidjan, se sont rendus sur le lieu du drame. Le ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, faisait également partie de la délégation. En plus des morts, l'éboulement de terrain cause d'énormes désagréments à la SITARAIL, dont le trafic est perturbé entre Anyama et Azaguié.

"Après un éboulement de terrain survenu ce jeudi 18 juin dans la localité d’ Anyama près d’Abidjan, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans la zone, les circulations ferroviaires entre Azaguié et Anyama sont suspendues", a laissé entendre la filiale de Bolloré Railways dans un communiqué. Il faut noter que la SITARAIL "a déployé ses équipes techniques sur le terrain pour restaurer, dans les meilleurs délais, les 50m de voies endommagées".

Le bilan provisoire dressé par les autorités de la Police nationale annonce 13 morts et une vingtaine de maisons détruites. La localité d'Azaguié a été inondé ce même jour, selon une alerte donnée par le premier magistrat de la commune, Mamadou Koulibaly.