"Bédié a un sens élevé de l’intérêt général" (Niamien N'goran)

Niamien N’Goran, ancien ministre ivoirien de l’Economie et des Finances entre 1993 et 1999 sous l’ère Henri Konan Bédié, également ex- inspecteur Général de l’Etat de 2011 à 2017, nous livre, dans cet entretien, ses sentiments sur la fondation internationale Henri Konan Bédié, créée par Dr Arsène Ouattara. Pour le Vice-président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI RDA), le Sphinx de Daoukro est un homme foncièrement humain qui ne cherche jamais à humilier son prochain, ni à lui faire du mal. Il a un sens élevé de l’intérêt général

Niamien N'Goran: "Bédié est l’un des disciples accomplis de Félix Houphouët-Boigny"

Bonjour M. le ministre Niamien N'Goran, cela fait quand même un bon moment, qu’on ne vous a pas entendu dans les médias. Quelles pourraient en être les raisons ?

Je n’ai pas l’habitude d’utiliser les médias en dehors des communications professionnelles qui exigent de porter certaines informations au grand public. En effet, déchargé de mes fonctions à la tête de l’Inspection générale d’Etat, il ne me reste que mes activités de vice-président du PDCI-RDA comme mission publique. A ce niveau-là, l’efficacité commande parfois la discrétion.

Monsieur le Ministre, l’actualité politique au sein de votre parti le PDCI RDA, est dominée par la convention qui désignera votre candidat pour les prochaines élections présidentielles. Et l’unanimité semble tourner autour du Président Bédié pour qui plusieurs actions sont entreprises ces derniers jours, pour faire sa promotion. Au nombre de ces actions, il y a la fondation Henri Konan Bédié créée par le Dr Arsène Ouattara dont vous en êtes l’un des membres d’honneur. Trouvez-vous cela opportun ?

Je voudrais d’abord féliciter le docteur Arsène Ouattara pour cette initiative de créer une fondation Henri Konan Bédié. Cette action est à saluer pour deux raisons : d’abord, c’est la reconnaissance faite, à un homme qui est l’expression de la notion du don de soi et en deuxième lieu, ce projet permettra à tout un chacun, de disposer d’informations essentielles, sur la vie du président Bédié et de comprendre les enseignements qui découlent de sa vie et des actions menées dans sa carrière politique.

Monsieur le Ministre, selon les responsables de cette initiative, cette fondation a été créée pour immortaliser le président Bédié et ses œuvres afin de les inculquer aux nouvelles générations. Qu'en pensez-vous ?

J’ai presque répondu à votre question, et je prolonge pour dire qu’il est essentiel que les jeunes générations et celles à venir connaissent l’histoire de leur pays et la contribution des acteurs et artisans de chaque période.

Dans une récente interview qu'il a bien voulu nous accorder la semaine dernière, Dr Arsène Ouattara, le Président de cette Fondation, nous confiait que le Président Bédié ne se conte pas mais plutôt il se vit. Pour vous qui êtes depuis plusieurs décennies très proche collaborateur du Président Henri Konan Bédié, partagez-vous cet avis ?

Je crois qu’il a raison. Vous savez, chaque rencontre avec le président est une occasion de recevoir un enseignement. Un jeune homme me disait un jour qu’il rêve d’être un futur homme politique disposant de la sagesse du président Houphouët-Boigny, de la popularité de Laurent Gbagbo et de l’intelligence du président Bédié. En effet, pour le président Bédié qui démontre tous les jours qu’il est l’un des disciples accomplis de Félix Houphouët-Boigny, force est de reconnaître qu’une telle personnalité ne se raconte pas mais se vit.

dites-nous en quelques mots Monsieur le Ministre les qualités du Président Bédié qui vous ont le plus marquées et qui font que vous êtes resté loyal et fidèle à lui ?

Vous me posez une vaste question monsieur le journaliste. Retenez que c’est un homme très intelligent doublé d’une immense culture générale. Vous savez que c’est un économiste, un juriste, un banquier et un diplomate. C’est un homme foncièrement humain qui ne cherche jamais à humilier son prochain, ni à lui faire du mal. Il a un sens élevé de l’intérêt général et je crois que c’est toutes ces qualités qui font qu’il est aujourd’hui celui de qui les ivoiriens attendent la paix et la réconciliation des ivoiriens.

Monsieur le Ministre, vous avez un conseil à l'endroit des responsables de cette fondation ?

Je pense que l’initiative est déjà salutaire et que c’est plutôt un encouragement que je peux adresser aux promoteurs de la fondation Henri Konan Bédié à la place d’éventuels conseils.