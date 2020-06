Roger Banchi se réjouit de la candidature de Bédié et nargue Ouattara

Henri Konan Bédié fera partie de la course au fauteuil présidentiel en octobre 2020. Le "vieux" de Daoukro a envoyé une cinglante réponse aux personnes qui le disaient politiquement essoufflé. Le patron du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) a accepté les sollicitations des instances de son parti, qui lui demandaient de briguer la magistrature suprême. Roger Banchi, un proche de Guillaume Soro, salue la décision de l'ancien président ivoirien et envoie des piques au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d'Alassane Ouattara.

Bédié candidat, Roger Banchi nargue Alassane Ouattara

Samedi 20 juin 2020, au cours d'un échange avec les représentants des structures et organes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié a enfin levé un coin du voile sur son avenir politique. L'ancien chef d'Etat a répondu favorablement à la requête de ses interlocuteurs lui demandant de porter la candidature du PDCI à la présidentielle du 31 octobre 2020. Il s'est cependant dit "heureux et surpris" de la demande. "Oui chers représentants des structures du parti, je me sens, encore une fois, honoré par cet acte militant, fait de responsabilité, qui démontre votre engagement collectif à mes côtés et de la confiance que vous placez en moi. Je vous le dis ! Je ferai don de ma personne en mémoire de tous les sacrifices consentis par nos vaillants et braves militants et l’ensemble de notre personnel politique du sommet à la base", a soutenu Henri Konan Bédié.

Désormais, il n'y a plus de suspens. Le "Bouddha" de Daoukro descend dans l'arène politique, prêt à en découdre avec ses adversaires. Contrairement à ceux qui crient au scandale, Roger Banchi se réjouit de la candidature de Bédié. "Longue Vie au président Henri Konan Bédié ! Le PDCI RDA est notre Maison, le président Bédié en est le Pater Familias. Ce qu’il dit, a valeur d’injonction pour tous, y compris le RHDP. Ils ont oublié le devoir d’obéissance à l’Ainé, les voilà maintenant...", a écrit ce proche de Guillaume Soro sur son compte Twitter.

Pour cet ancien rebelle, Alassane Ouattara et le RHDP ont violé des "valeurs cardinales". Il a rappelé aux houphouëtistes que Bédié "demeure plus que jamais, le pôle de stabilité à partir duquel les engagements doivent conserver un sens clair !".