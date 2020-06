Présidentielle 2020 : PDCI, Jean-Louis Billon, Vice-Président de Bédié !?

Jean-Louis Billon a ravalé ses ambitions présidentielles pour s'incliner devant celle de son mentor Henri Konan Bédié. Mais, l’ex-ministre du Commerce ne sera pour autant pas laissé pour compte, car il a été désigné Vice-Président au cas où le candidat du PDCI sera élu à l'élection présidentielle de 2020.

Henri Konan Bédié et Jean-Louis Billon, le tandem du PDCI

26 juillet 2020, se tiendra la convention d’investiture du candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). En attendant cette cérémonie, le vieux parti a d'ores et déjà son ticket pour l'élection présidentielle de 2020. Il s'agit d'Henri Konan Bédié (86 ans) et Jean-Louis Billon (55 ans), respectivement président du parti et Secrétaire exécutif chargé de la communication et de la propagande.

Dans ce tandem, qui a pour slogan « Ensemble pour bâtir la Côte d'Ivoire de demain », JLB a par ailleurs été désigné comme le Directeur de campagne de HKB. Ainsi, si le candidat du PDCI-RDA venait à être élu au soir du 31 octobre, son Vice-Président sera l'ancien Président du Conseil régional du Hambol.

Il faut cependant noter que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de Bédié et le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo sont en passe de former une coalition non idéologique pour affronter le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d'Alassane Ouattara.

L'on s'interroge cependant sur le sort réservé à Billon si la liste PDCI-FPI venait à être élue. À qui reviendront les postes de Vice-président et de Premier ministre dans le partage du gâteau ?