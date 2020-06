Drame : Dominique Ouattara vole au secours des sinistrés d'Anyama

Dominique Ouattara n'est pas restée insensible à la coulée de boue meurtrière survenue à Anyama, le jeudi 18 juin dernier. La Première Dame de Côte d'Ivoire, les bras chargés, est allée apporter du réconfort à la population sinistrée, apprend-on du confrère APA.

La douleur des sinistrés d'Anyama lénifiée par Dominique Ouattara

Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le grand-Abidjan, des derniers jours, ont entrainé un éboulement dans la commune d'Anyama, jeudi dernier. Le bilan officiel de cette tragédie fait état de 17 morts, 08 blessés, 05 personnes disparues, 733 personnes sinistrées issues de 52 familles.

Face à cette souffrance infligée par les intempéries aux populations de la capitale de la cola, Dominique Ouattara a une fois de plus fait parler son coeur en dépêchant sa Directrice de cabinet, Sylvie Patricia Yao, dans cette commune située au nord de la banlieue abidjanaise.

« Vous avez subi les affres de la pluie. Certains ont perdu des êtres chers et tous leurs biens. La première Dame Dominique Ouattara vous dit yako pour cette grande perte », a déclaré l'émissaire de la Première Dame ivoirienne à l'endroit des victimes de cet éboulement.

Des dons en vivres et non vivres d'une valeur de 32 millions FCFA ont été faits aux populations. Il s'agit de 300 sacs de riz de 25 kg, 250 cartons de bidon d'huile, 300 cartons de pâtes alimentaires, 200 matelas, 1000 nattes, et 4 tonnes de sucre. Et une enveloppe de sept millions FCFA, dont cinq millions FCFA pour les familles des personnes décédées et deux millions FCFA pour les blessés.

Tout en témoignant leur gratitude à l'épouse du président Alassane Ouattara, les victimes et leurs ayants droit ont toutefois relevé que plusieurs blessés se trouvent encore à l’hôpital, attendant d’être pris en charge pour une intervention chirurgicale. D'autres victimes sont en attente de recasement après la destruction de leurs maisons d'habitation.