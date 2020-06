Côte d'Ivoire : Du nouveau dans l'éboulement meurtrier d'Anyama !!!

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Grand-Abidjan ces derniers jours ont causé un écoulement de boue dans la commune d'Anyama. Le bilan de cet éboulement s'est alourdi, ce dimanche, avec la découverte de nouveaux corps.

Éboulement à Anyama, le bilan s'est alourdi

Jeudi 18 juin 2020, les habitants d'Anyama, commune située dans la banlieue nord d'Abidjan, ont été frappés par un drame, qui continue de hanter la population ivoirienne. Un éboulement de terre s'est en effet produit au quartier RAN sur des habitations, dont une vingtaine avait été engloutie par cette coulée de boue.

Le bilan provisoire établi dès les premières heures de cette tragédie faisait état de treize (13) morts, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Les sapeurs pompiers, le District de police d'Abobo, les agents de la CRS4 et ceux de la gendarmerie nationale s'étaient alors dépêchés sur les lieux pour apporter les secours nécessaires aux sinistrés.

Les ministres de la Défense, Hamed Bakayoko, de la Sécurité et de la Protection civile, Diomandé Vagondo, ainsi que le Préfet d'Abidjan, Vincent Toh Bi Irié, étaient par ailleurs à Anyama pour non seulement apporter le réconfort nécessaire à la population, mais aussi, et surtout prendre les dispositions nécessaires pour éviter qu'un tel drame se produit à nouveau.

Il faut toutefois noter que la brigade cynophile et autre secouristes professionnels déployés sur le terrain ont poursuivi les recherches en vue de découvrir d'éventuels survivants et les corps qui seraient emprisonnés sous les gravats.

Selon le dernier bilan officiel établi, ce dimanche 21 juin 2020, 16 personnes sont décédées, 8 autres blessées, 52 familles sinistrées composées de 733 personnes, ainsi que 5 personnes portées disparues.

Les autorités exhortent par ailleurs les populations à quitter les zones à risque d'autant plus que la météo annonce une forte pluviométrie dans les jours à venir.