Présidentielle: Anne Ouloto veut mettre l'Ouest aux pieds de Gon

Anne Ouloto rêve de voir Amadou Gon Coulibaly accéder à la magistrature suprême au soir du 31 octobre 2020, à la suite de l'élection présidentielle. La coordinatrice du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) pour la région du Cavally mène un combat acharné afin que cette localité soit acquise à la cause du Premier ministre ivoirien.

Anne Ouloto en campagne pour Gon dans l'Ouest du pays

Alassane Ouattara a décidé faire d'Amadou Gon Coulibaly le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle d'octobre 2020. Le chef de l'Etat prendra sa retraite politique à la fin de son second mandat. Mais avant, il veut que la maison soit gardée. Et pour cela, il faut bien assurer la victoire à son fidèle compagnon, le Premier ministre ivoirien. Et cela, les cadres du RHDP l'ont bien compris. Même si depuis plusieurs semaines leur candidat est hors de la Côte d'Ivoire pour des raisons médicales, les houphouëtistes ne veulent pas perdre de temps. Les grosses têtes du parti au pouvoir investissent le terrain pour vendre leur projet aux populations.

C'est dans ce cadre qu' Anne Ouloto a séjourné dans la région du Cavally le samedi 20 juin 2020, comme le confirme le site lintelligentdabidjan.info. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a tenu à poser un acte fort dans l'Ouest du pays. Elle a offert plus de 3 000 timbres devant servir à l'enrôlement des nouveaux majeurs. "Je le fais pour que nos enfants de 17 à 22 ans prennent part aux élections et aussi pour qu’ils soient citoyens. Car un citoyen lambda, c’est celui qui a toutes ses pièces au complet. Vous savez, au soir du 31 octobre 2020, il faut que notre candidat Amadou Gon Coulibaly, le candidat du RHDP soit au pouvoir", a lancé la coordinatrice régionale. Pour elle, "on ne change pas une équipe qui gagne".

Anne Ouloto a également soutenu que "le président Alassane Ouattara a déjà engagé le processus de développement avec son Premier ministre Amadou Gon". En clair, elle a pour ambition de conquérir la région du Cavally pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly.