Football, Covid-19 : La FIFA offre 750 millions à chaque fédération

La Fédération internationale de football, FIFA, a approuvé jeudi un plan d’aide pour ses associations membres. Ce plan décidé lors d’une conférence virtuelle permettra aux fédérations de bénéficier d’une subvention relativement importante.

La FIFA renforce son aide aux fédérations

A l’issue d’une visioconférence organisée jeudi, la FIF a approuvé un plan d’aide destiné à appuyer ses membres dans le cadre de la riposte contre le covid-19. L’instance gérante du football international va ainsi mettre à la disposition des fédérations membres, une subvention de 1 million de dollars, soit 500 millions de Francs CFA.

Les fédérations désireuses de soutenir le football féminin pourront bénéficier en plus d’une manne supplémentaire de 500.000 dollars soit environ, 250 millions de Francs CFA. C’est donc environ 750 millions de Francs CFA que la FIFA va mettre à la disposition des fédérations membres.

Outre ces subventions, les fédérations et associations, les associations et confédérations pourront solliciter auprès de la FIFA un prêt à hauteur de 35% de leurs revenus annuels. Le montant de ce prêt va de 500.000 dollars à 5 millions pour les associations et 4 millions pour les confédérations.

Une gestion stricte des fonds, annoncée

La majorité sinon la totalité des 211 fédérations membres de la FIFA sont affectées par la crise sanitaire liée au covid-19. Cette situation justifie donc l’aide de l’association basée à Zurich. Cependant, selon son président Gianni Infantino, la FIFA compte bien avoir un regard attentif sur l’usage qui sera fait de ces fonds.

« Nous exercerons un contrôle strict de l'utilisation des fonds, avec des audits et il y aura des conditions de remboursement très claires », a précisé le président de la FIFA lors de cette visioconférence. Ce plan d’aide vient renforcer celui déjà mis en œuvre par l’organisation.

En effet, fin avril, elle avait versé par anticipation la totalité des subventions pour l’année 2019 et 2020 aux fédérations pour un montant total de 150 millions de dollars. « Des clubs et des fédérations sont en réel danger. Dans certaines parties du monde, le football n'a pas encore repris. Nous devons leur venir en aide », a ajouté Gianni Infantino.