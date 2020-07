Laurent Gbagbo, candidat du FPI pour 2020 : Ce que le Tonkpi a décidé

L’ex-chef de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, est le choix de la coordination du Front populaire ivoirien (FPI) du Tonkpi, à l’élection présidentielle de 2020. Dosso Charles Rodel, secrétaire général adjoint en charge du recrutement et de l’implantation du parti dans la zone, s'est prononcé dans ce sens à l’issue d’un séminaire organisé samedi à Abidjan.

Présidentielle 2020: "Nous souhaitons ne pas soutenir un candidat autre que celui du FPI", prévient le Tonkpi

« Les militants, partisans et sympathisants du FPI proposent de façon solennelle, officielle et formelle la candidature du président Laurent Gbagbo à élection présidentielle de 2020 », ont décidé, samedi 4 juillet, les cadres du FPI de la région du Tonkpi à l’issue du séminaire qui a eu pour thème : « Gagner les élections dans le Tonkpi, un défi réalisable pour le FPI ».

Le ministre Dosso Charles Rodel et les responsables des 10 fédérations de l’ouest montagneux, ont par ailleurs prévenu qu'ils ne soutiendront aucune autre candidature que celle proposée par le FPI.

« Nous Proposons la pleine participation du parti à toutes les élections à partir de 2020 et souhaitons ne pas soutenir un candidat autre que celui du FPI », peut-on lire dans la motion de soutien qui a sanctionné la fin de ce conclave.

Le Parti fondé par Laurent Gbagbo, faut-il le rappeler, a connu des épreuves difficiles dans cette partie de la Côte d’Ivoire, longtemps occupée par une rébellion armée, et par l’exil forcé de ses cadres, peu après la chute du régime Gbagbo.

C’était donc un impératif pour le secrétaire général adjoint et ses camarades de faire l’état des lieux afin de peaufiner une stratégie efficace devant conduire le parti à la victoire au soir du 31 octobre.

«Ce séminaire nous permet d’analyser nos forces et faiblesses, les forces et faiblesses de l’adversaire. Ce séminaire nous permettra d’élaborer un plan stratégique pour aller à l’assaut du Tonkpi », a confié Dosso Charles Rodel.

L’initiative de la coordination FPI-Tonkpi a été saluée à sa juste valeur par l’ex-ministre Hubert Oulaye, président du Comité de contrôle du parti et parrain de la cérémonie. Selon qui, ce séminaire devrait servir de modèle aux autres délégations du pays, notamment celles du nord et du centre.

« Félicitations à Rodel et à toute son équipe, aux initiateurs de ce séminaire grâce à qui on va apprendre un plus sur la vitalité du FPI dans le Tonkpi, et savoir si le parti est prêt à nous rapporter la victoire au soir du 31 octobre 2020 », s'est-il exprimé.

«Cela nous permettra de savoir quelles sont nos racines encore dans ces zones ; Et ce qui pourrait nous rapporter des réponses utiles dans notre vision de reconquête du pouvoir », a-t-il expliqué.

Puis l’ancien ministre de la Fonction publique d’ajouter : «Nous sommes à l’écoute des résultats de ce séminaire qui viendra renforcer notre combat pour la victoire au soir du 31 octobre 2020 ».