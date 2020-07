En exil en France : Akossi Bendjo a une pensée pour Gon Coulibaly

Depuis Paris où il est en exil, Noël Akossi Bendjo a appris le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, survenu le mercredi 8 juillet 2020, à Abidjan. L'ancien maire de la commune du Plateau, le centre des affaires, a exprimé sa douleur suite à la disparition du chef du gouvernement ivoirien.

Akossi Bendjo présente ses condoléances à la famille de Gon Coulibaly

Amadou Gon Coulibaly n'est plus ! Le Premier ministre a rendu l'âme le mercredi 8 juillet 2020. Il prenait part au Conseil des ministres quand il a été pris d'un malaise. Conduit dans une polyclinique de la place, le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a poussé son dernier soupir au grand désarroi d'Alassane Ouattara et toute la Côte d'Ivoire. "Mes Chers Compatriotes, la Côte d’Ivoire est en deuil. J’ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly chef du gouvernement nous a quittés en ce début d’après-midi après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au Palais de la présidence de la République", a déclaré le chef de l'Etat dans un communiqué. Au nom du gouvernement et en son nom propre, Alassane Ouattara a présenté "ses condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens".

Exilé en France depuis 2018, Noël Akossi Bendjo a également réagi à la disparition d'Amadou Gon Coulibaly. L'ex-maire de la commune du Plateau a adressé un message à la famille du défunt. "Nos sincères condoléances à la famille Gon, au RHDP et à la Côte d'Ivoire qui perd un grand serviteur. Demeurons en union de prières pour le repos de son âme", a écrit ce proche d'Henri Konan Bédié et cadre du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) sur son compte Twitter. Jugé pour "détournement de fonds", l'ancien maire a été condamné par contumace à 20 ans de prison.