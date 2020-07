Décès de Gon Coulibaly : Macron apporte son soutien à Ouattara

Emmanuel Macron n'est pas resté insensible au décès d'Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien. Le président français a adressé un message de condoléances à son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

Décès de Gon Coulibaly, Macron soutient Ouattara

Alassane Ouattara pleure Amadou Gon Coulibaly, son ancien Premier ministre, décédé le mercredi 8 juillet. Le chef de l'Etat vient de perdre un fidèle compagnon. "Mes Chers Compatriotes, la Côte d’Ivoire est en deuil. J’ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quitté en ce début d’après-midi après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République", a déclaré le président ivoirien dans un communiqué peu après le décès d'Amadou Gon Coulibaly.

Le Premier ministre ivoirien, qui était rentré de Paris le jeudi 2 juillet 2020, après deux mois pour des raisons médicales, assistait au Conseil des ministres. Mais le chef du gouvernement a été foudroyé par un mal qui a nécessité son évacuation dans un centre sanitaire. Amadou Gon Coulibaly n'en sortira pas vivant. "Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly qui a été pendant trente ans mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d’un homme d’Etat, de grande loyauté, de dévouement et d’amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens compétences et d’extrême loyauté à la Nation. Avec la disparition d’Amadou Gon Coulibaly, la Côte d’Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d’ardeur au travail et d’abnégation", a affirmé Alassane Ouattara.

Emmanuel Macron a tenu à apporter son soutien à Alassane Ouattara qui traverse actuellement des moments difficiles. Dans un communiqué, le président français a présenté ses condoléances au peuple ivoirien et à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le locataire de l'Elysée a salué "la mémoire et le dévouement d’un grand serviteur de la Côte d’Ivoire, artisan de son redressement économique et ami fidèle de la France".

"La France exprime sa solidarité indéfectible envers la Côte d'Ivoire et son peuple et continuera à s'engager, à ses côtés sur la voie de la paix et de la réconciliation", peut-on lire dans le communiqué émanant de l'Elysée.