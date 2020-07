Maurice Bandaman raconte les derniers jours d'Amadou Gon à Paris

À la veille de son retour en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly a reçu en audience Maurice Bandaman dans sa résidence de Paris. Ce 1er juillet 2020 allait malheureusement être la dernière rencontre entre le Premier ministre ivoirien et l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Seulement sept jours après cette audience, AGC, de retour parmi les siens, sera pris d'un malaise en Conseil des ministres et ne se relèvera plus. C'est donc à juste titre que l'ancien ministre de la Culture prendra sa plus belle plume, dans une envolée lyrique dont lui seul a le secret, pour rendre hommage à son désormais ancien Patron.

Maurice Bandaman : « Honneur et Gloire au PM AGC »