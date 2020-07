Élection à la FIF : L’AFI lâche Didier Drogba et vote Idriss Diallo (officiel)

Coup dur pour Didier Drogba. Le candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) ne sera pas soutenu par l’association des footballeurs Ivoiriens. L’AFI a porté son choix sur le candidat Idriss Diallo.

Didier Drogba hors course pour la FIF ?

C’est une véritable douche froide pour Didier Drogba. L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire et candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) ne sera pas parrainé par les footballeurs en activité. De fait, L’AFI a annoncé ce lundi avoir porté son choix sur le candidat Idriss Diallo. Vice président de l’association, Didier Drogba espérait vivement obtenir le soutien de la structure présidée par Cyrille Domoraud. Dans une note signée de son Secrétaire général Aruna Dindane, L’AFI à expliqué ce choix par la volonté de rester fidèle au GX, groupe mis sur pieds pour œuvrer au départ de Sidy Diallo et de ses proches de la tête de la Fédé. « La décision du Board de soutenir la liste Yacine Idriss Diallo rejoint d’ailleurs la recommandation faite par deux tiers des délégués à l’issue de leur réunion du vendredi 10 juillet 2020. De plus, elle est également l’expression de la fidélité à notre action au sein du GX », peut-on lire dans le communiqué signé de l’ancien attaquant. Avec cette décision, Didier Drogba se voit contraint de jeter ses derniers espoirs sur un soutien des médecins, dernier groupement d’intérêt à ne pas s’être prononcé.Mais, il parait à ce jour difficile d'imaginer le meilleur buteur de la sélection ivoirienne aller au bout de son ambition.

Didier Drogba va-t-il quitter L’AFI ?

C’est depuis Arras en France que la décision de l’AFI a été officialisée. Avec ce choix, la question d’un départ de Didier Drogba de l’AFI se pose. En effet, l’atmosphère autour de cette désignation ainsi que les déclarations des différents acteurs rendent un retour à des relations cordiales difficiles. Les partisans de Didier Drogba dont son conseiller Marc Zoro se sont montrés très critiques envers Cyrille Domoraud qu’ils accusent d’avoir manœuvrer contre l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Des anciens joueurs tels que Blaise Kouassi et Copa Barry se sont également prononcés en critiquant Cyrille Domoraud. L’AFI sort donc très divisée de cette élection interne.