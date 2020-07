Élections à la FIF: Didier Drogba, de la « Renaissance » à la désillusion ?

Candidat à l’élection pour la présidence de la FIF, Didier Drogba est en difficulté. L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire peine à réunir les conditions nécessaires à la validation de sa candidature.

Didier Drogba boycotté par l’AFI ?

Porteur du projet « Renaissance », Didier Drogba est candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. La star du football ivoirien entend réformer profondément le football dans son pays. Cependant, cette ambition partagée par des milliers de fans de l’ancien joueur de Chelsea, pourrait être tuée dans l’œuf.

De fait, selon le confrère Sportmania, Didier Drogba pourrait ne pas bénéficier du parrainage de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI). Généralement bien informé de l’actualité du football local, le confrère assure que l’association va rallier le candidat Idriss Diallo.

Une réunion houleuse entre Didier Drogba et d’autres membres de l’AFI aurait eu lieu ces dernières heures à Abidjan autour du parrainage de l’association présidée par Cyrille Domoraud. Ce parrainage est nécessaire à la validation de la candidature du meilleur buteur de l’histoire de la sélection ivoirienne.

Didier Drogba, proche de la désillusion

C’est en novembre 2019 que Didier Drogba a annoncé sa candidature à la présidence de l’instance dirigeante du football en Côte d’Ivoire. Beaucoup d’Ivoiriens dont certainement le concerné lui-même, ont pensé que son aura aurait pu être un élément suffisant pour faire de lui un successeur crédible à Sidy Diallo.

Mais, à près de 3 mois du scrutin, Didier Drogba est plus proche d’un abandon forcé que d’une victoire. S’il est clair que dans le sport et surtout dans les élections, tout peut basculer rapidement, il est tout aussi évident que l’ancien buteur de l’OM est mal embarqué.

Un refus de l’AFI après celui des anciens footballeurs serait un véritable désaveu pour Didier Drogba. L’ambitieux «Renaissance » pourrait ainsi rester au simple stade de projet. Cet enchainement de revers pour l’ancien capitaine de la génération dorée des Eléphants, est dû selon plusieurs observateurs du football ivoirien, à un manque de préparation.

« Didier (Drogba) n’a pas pris le temps de bien préparer sa candidature. Il semble avoir agi sur un coup de tête et c’est bien dommage », précise un journaliste sportif ivoirien. Cependant, rien n’est encore totalement joué et comme expliqué plus haut, en sport tout peut rapidement basculer.

Même si, pour l’heure, Idriss Diallo et surtout Sory Diabaté sont les candidats les mieux placés pour cette élection.