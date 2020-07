Ghana: 196 millions offerts à Richard Kingson pour "vendre" un match

Gardien des Blacks Stars du Ghana lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, Richard Kingson a fait de graves révélations sur des faits de corruption lors du second match de son équipe dans la compétition. En cause, un homme d’ affaires ghanéen.

Richard Kingson devait encaisser deux buts

C’est une révélation pour le moins surprenante. Ancien gardien des Blacks Stars du Ghana, Richard Kingson a révélé des faits de corruption. Dans un entretien accordé à la télévision ghanéenne Max TV, le portier qui a disputé le Mondial 2006 a indiqué qu’un homme d’affaires ghanéen lui avait proposé 300.000 dollars, soit plus de 196 millions de Francs pour lesquels il devait plomber le deuxième match des Blacks Stars en prenant deux buts.

« Nous avions perdu notre premier match contre l’Italie et nous devions gagner notre deuxième match contre la République tchèque. Avant le match, un homme d’affaires ghanéen m’a appelé ; nous nous sommes rencontrés et il m’a amené à des gens qui m’ont offert 300 000 $ juste pour concéder deux buts », a indiqué le natif d’Accra.

Richard Kingson assure avoir rejeter cette offre. "J’étais totalement confus et j’étais dans une sorte de transe. Ils ont même promis de me donner d’autres incitations. J’ai rapidement appelé ma femme et je l’ai informée. Sa réponse a été que si j’accepte l’argent, notre mariage est terminé", a déclaré le joueur. Finalement, le Ghana s'est imposé lors de cette rencontre grâce Sulley Muntari et Asamoah Gyan et, Richard Kingson n'a concédé aucun but.

Richard Kingson, pas seul à dénoncer des matchs truqués en 2006

Cette révélation du portier ghanéen n’est pas la seule du genre concernant la Coupe du monde 2006. En effet, outre Richard Kingson, le journaliste Declan Hill a fait cas de matchs truqués dans son livre intitulé « Comment truquer un match de foot ». L’oeuvre met ainsi en lumière trois matchs dont un concerne la sélection de Richard Kingson. Il s’agit des huitièmes de finale Brésil-Ghana et Angleterre Equateur, du match Italie-Ghana lors du premier tour ainsi que de la rencontre Italie-Urkraine en 1/4 de finale. Lors de ces matchs, les trois grands que sont le Brésil, l’Italie et l’Angleterre se sont imposés.