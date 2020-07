Mort de son frère, Serge Aurier révèle: "C'est une histoire de fille"

4 jours après la mort par balles de son frère, Serge Aurier s’est prononcé sur cet épisode douloureux. Le latéral droit de Tottenham a confirmé la thèse du «différend amoureux ».

Serge Aurier parle de son frère tué à Toulouse

Endeuillé par la mort de Christopher, son frère cadet, Serge Aurier s’est prononcé sur le drame qui secoue sa famille. Dans un entretien accordé à La Dépêche, l’international ivoirien a livré des détails sur l'incident qui a coûté la vie à son frère en début de semaine. « J’ai rencontré un des amis qui étaient avec lui. C'est une histoire de fille. Il parlait avec une ex d'il y a bien longtemps. Son nouveau copain voulait qu'il arrête. Christopher ne lui répondait pas. Il l'ignorait. Il est parti acheter à manger. Il est revenu et il lui a tiré dessus. Son ami est un brave. C'est difficile d'être avec quelqu'un et de le voir mort la seconde d'après. Je lui ai dit de ne pas s'en vouloir. C'était son jour », a relaté Serge Aurier. Le défenseur a par ailleurs estimé que « c’est une bonne chose » que l’auteur présumé du coup de feu se soit rendu.

Serge Aurier veut apaiser les choses

Au cours de l’entretien, le joueur passé par le Paris Saint-Germain, s’est confié sur son état d’esprit. Pour Serge Aurier, « il faut apaiser les choses ». « Je n'ai pas de sentiment de haine ou de vengeance. J'évolue dans un métier où il faut être calme. Je suis calme. J'ai confiance en la justice. Je suis attristé, je suis dans le regret. Je continue à pleurer la mort de mon frère », a ajouté le capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire.

Agé de 26 ans, Christopher Aurier est mort d’une balle dans l’abdomen. Footballeur comme son frère, il avait été formé à Lens et évoluait au Toulouse Rodéo en 5e division française. Un homme de 27 ans s’est rendu mardi dernier au commissariat de Toulouse pour endosser la responsabilité du tir mortel.