Présidentielle : Guikahué prépare le terrain pour Bédié

Henri Konan Bédié est candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a accepté de porter la candidature du plus vieux parti politique ivoirien, comme l'avaient souhaité les responsables de structures et de bases lors d'une rencontre à son domicile privé à Abidjan. Maurice Kakou Guikahué, l'un des plus fidèles compagnons du "sphinx" de Daoukro, est déjà dans l'arène pour la victoire de l'ex-président ivoirien.

Guikahué s'active pour la victoire de Bédié en octobre

À l'occasion du 86e anniversaire d'Henri Konan Bédié, le 5 mai 2020, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a réaffirmé son désir de retrouver le fauteuil présidentiel, perdu le 24 décembre 1999, à la faveur d'un coup d'état militaire conduit par feu le général Robert Guei. Dans un message adressé à Henri Konan Bédié, Maurice Kakou Guikahué a indiqué que les cadres du PDCI sont déterminés et restent engagés dans "la marche glorieuse vers la reconquête du pouvoir d’Etat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020". "Grâce à votre leadership éclairé et à vos hautes qualités d’homme d’État et d’homme politique avisé, le PDCI-RDA a su triompher de ses détracteurs ; lesquels ont tenté, désespérément, de le liquider en usant des moyens illégaux et illégitimes", avait soutenu le secrétaire exécutif.

Les choses sont désormais claires. Henri Konan Bédié est le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à la présidentielle d'octobre. L'ex-chef d'Etat n'a pas fait de difficulté pour répondre favorablement à la sollicitation de responsables de structures et de bases qui lui ont rendu une visite le 20 juin. N'Zuéba a indiqué qu'il fait don de sa personnalité au PDCI. Seul candidat en lice à la convention de désignation du candidat de son parti politique, suite au rejet du dossier de Kouadio Konan Bertin (KKB), il est assuré d'être plébiscité.

Maurice Kakou Guikahué est connu comme l'un des fidèles lieutenants de Bédié. Le secrétaire exécutif du PDCI met les bouchées doubles pour la victoire de son mentor. En tant que coordonnateur de la convention d'investiture du candidat du PDCI à la présidentielle, il convie les vice-coordonnateurs, le président du comité d'organisation pratique, le président du comité scientifique, le président de la commission communication ainsi que le secrétaire technique à une séance de travail le lundi 20 juillet 2020, au siège du parti à Cocody.