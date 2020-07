FIF: Grande victoire pour Drogba, Domoraud et l'AFI désavoués

Candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Didier Drogba a bénéficié ce jeudi du soutien du syndicat mondial des joueurs. L’association a décidé de sanctionner Cyrille Domoraud pour le soutien accordé à Idriss Diallo.

La FIFpro soutient Didier Drogba

C’est une nouvelle qui va faire plaisir aux fans de Didier Drogba. La Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFpro) a décidé ce jeudi de suspendre de toutes ses activités l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI).

En cause, la décision de la structure présidée par Cyrille Domoraud d’accorder son parrainage à Idriss Diallo au détriment de Didier Drogba.

« Votre décision inique marque une rupture flagrante du contrat moral qui lie tous les membres de la FIFpro à leur association faitière, à leur représentation continentale (FIFpro Afrique) et à son board (….) Votre décision traduit donc un manquement grave à la politique générale et à la mission de la FIFpro dont l’AFI que vous présidez est membre », indique le communiqué signé de Philippe Piat, président de la FIFpro et Jonas Baer-Hoffmann, Secrétaire général de l’organisation. Cette suspension, selon la note, a « un effet immédiat ».

Didier Drogba peut-il récupérer le parrainage ?

La conséquence immédiate de cette décision de la FIFpro est la perte immédiate par l’AFI de « tous ses droits de membre et notamment ses droits aux revenus ainsi que tout mandat de représentation ».

En clair, Cyrille Domoraud et l’association qu’il préside ne sont plus autorisés à parler à l’échelle internationale au nom des footballeurs ivoiriens. Cependant, à l’échelle de l’élection à la FIF, il y a peu de chances que cette mesure ait un impact sur le choix opéré en défaveur de Didier Drogba.

De fait, il est difficile d’envisager un nouveau vote à l’AFI ce, d’autant plus que la FIF ne prendra pas en compte de nouveaux acteurs, qu’après l’Assemblée générale de septembre prochain.

Il faudrait pour que le parraiange échoue entre les mains du porteur du projet Renaissance, que Cyrille Domoraud et les membres du bureau de l’association se dédisent.

Du point de vue médiatique, c’est assurément une grande victoire pour Didier Drogba qui voit ainsi sa légitimité d'ancien joueur professionnel rétablie.