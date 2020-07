Kader Fofana et Action 2020 insistent: "Notre choix, c'est Ouattara"

Le président national du mouvement Action 2020 et vice-président de la jeunesse du Rhdp en charge des mouvements et associations, Kader Fofana, a animé une conférence de presse ce vendredi 24 juillet à Cocody afin de présenter ses excuses à la direction du parti relativement à des propos qu'il a tenus et qui ont été maladroitement interprêtés par des partis d'opposition.

Kader Fofana (Président Action 2020): ''Nous demandons pardon au Ministre Adama Bictogo et à tous les aînés du Rhdp''

''Il était question pour nous de dire que depuis un certain moment, il y a des explications qui ont été données aux propos tenus par le premier responsable du parti de ce que le ministre Patrick Achi et le ministre d'Etat Hamed Bakayoko n'étaient pas encore prêts pour représenter le parti vu le temps qui nous est imparti (...) Nous avons dit que notre repère, c'est le président Alassane Ouattara. Au cas où le président Alassane Ouattara désistait, notre choix se porterait sur le ministre Hamed Bakayoko qui est pour nous celui qui peut véritablement assurer cette responsabilité'', a clarifié Kader Fofana.

''Nous avons constaté sur les réseaux sociaux que ces informations que nous avons bien voulu véhiculer ont été situées dans un autre contexte par l'opposition dans leur idée de vouloir faire du mal au Rhdp. Nous savons au Rhdp que nous sommes unis et en Côte d'Ivoire, il existe la liberté et la libre expression'', a-t-il reconnu, avant de présenter ses excuses à Adama Bictogo, Directeur exécutif du Rhdp, et à toute la direction du parti.

''Nous sommes là pour demander pardon à nos aînés; pardon à la direction du Rhdp. Nous demandons pardon pour nos propos qui ont été déformés par les soient disant opposants. Nous sommes venus demander pardon parce que nous avons causé du tort à nos responsables politiques. Nous sommes jeunes mais, quand tu es jeune et que tu fais une erreur, il faut demander pardon à ses ainés. Je demande pardon au ministre Adama Bictogo et à tous les aînés du Rhdp'', a plaidé le président du mouvement Action 2020.

Une information distillée sur les réseaux sociaux, avait tenté de faire croire que Kader Fofana et son mouvement étaient opposés à la candidature du Président Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. "Nous demandons pardon pour qu'ensemble, on puisse aller main dans la main, pour le choix de notre repère qui est le président Alassane Ouattara. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est la conservation du pouvoir dans l'union des cadres. Notre choix n'est rien d'autre que le président Alassane Ouattara. Mais comme nous ne l'avons pas encore entendu, il était important pour nous de faire des propositions au cas où le président Alassane Ouattara arrivait à désister... Mais nous nous alignons sur la proposition de la direction du Rhdp qui est de faire en sorte que le président du Rhdp soit le candidat de notre parti'', a-t-il insisté.

La conférence de presse s'est tenue en présence de nombreux membres du mouvement Action 2020, venus des différentes communes d'Abidjan.