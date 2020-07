3è mandat pour Ouattara: Hamed Bakayoko est-il vraiment sincère?

Alassane Ouattara est candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020. Sa candidature évoquée par ses proches et confirmée par lui-même à Jeune Afrique, sera actée le 29 juillet 2020 au cours d'un Conseil politique du RHDP à Abidjan. Depuis le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat anciennement désigné du parti, la question de son remplaçant était de mise. Hamed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, faisait partie des cadres capables de représenter dignement le RHDP. Hélas! Il ne le pourra pas. Désavoué dès les premiers instants par Adama Bictogo, Hamback a dû lui-même se rebiffer au profit du chef de l'État sortant. Au nom des élus et cadres de la region du Woroba, Hamed Bakayoko a dit soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Mais la question qui revient sur toutes les lèvres, est celle de savoir si le ministre d'État est réellement sincère dans ce choix. Le président Ouattara ayant décidé de passer le flambeau à une nouvelle génération, Hamed Bakayoko apparaissait comme le candidat idéal en remplacement d’Amadou Gon Coulibaly décédé. Hélas! Le golden boy devra encore patienter.

Hamed Bakayoko: "Nous, cadres et élus du District du Woroba, demandons avec insistance au Président Alassane Ouattara d’accepter de se porter candidat"

Nous, cadres et élus du District du Woroba, comprenant les régions du Worodougou, du Béré et du Bafing, nous sommes réunis ce jour, 25 juillet 2020, à l’appel et avec la bénédiction de nos Chefs de villages, Chefs de tribus et Chefs de Cantons. A la suite de nos échanges, nous avons réaffirmé notre attachement aux valeurs et aux idéaux que défend notre parti, avec à sa tête le Président Alassane OUATTARA.

A cet égard, il convient de rappeler que les filles et fils du District du WOROBA, à travers ses différentes Régions, à savoir le BAFING, le BERE et le WORODOUGOU ont toujours été de tous les combats aux côtés du Président Alassane OUATTARA, pour le triomphe des valeurs de justice, d’égalité et de liberté dans notre pays, avec un engagement sans faille, basé sur la loyauté et la fidélité.

Ayant intégré tous les enjeux et au regard des défis actuels, le WOROBA, par la voix de ses porte-paroles que nous représentons, considère que le RHDP, notre parti doit continuer à : - maintenir le climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale qui régule désormais le quotidien des ivoiriens ;

- promouvoir le développement de la Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, dans le contexte socio-politique national actuel, marqué par la disparition de notre ami et frère, le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY désigné comme candidat du RHDP lors du Conseil politique du 12 mars 2020, nous, populations du WOROBA :

- remercions le Président Alassane OUATTARA pour l’hommage national qui a été rendu à notre regretté disparu ; - demandons avec insistance au Président Alassane OUATTARA d’accepter de se porter candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Fait à Abidjan le samedi 25 Juillet 2020.

Le District du WOROBA

Je vous remercie