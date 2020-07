Présidentielle: Bédié dévoile les secrets de sa candidature à 86 ans

Le président du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Henri Konan Bédié (86 ans), a officiellement annoncé sa candidature au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Bédié coupe court aux rumeurs sur son âge: "L’âge réunit l’expérience mais également la compétence"

L’ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié, est le candidat du PDCI-RDA, au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Il l’a officiellement annoncé, dimanche 26 juillet 2020, à l’issue de la convention éclatée du parti, qui a mobilisé de nombreux militants. Selon l’héritier politique de feu Félix Houphouët-Boigny, cette candidature répond à l’ engagement ferme qu’il a pris devant les instances du PDCI, de briguer la magistrature suprême afin de s'attaquer frontalement au problème du chômage qui touche durement la jeunesse ivoirienne à plus de 90%.

«Si nous nous présentons, c’est surtout pour les nouvelles générations, jeunes filles et garçons pour esquisser avec eux, un avenir meilleur, car le chômage frappe à près de 90 %, cette population cible », s'est exprimé Henri Konan Bédié dans un entretien vidéo relayé sur la WebTV PDCI 24 TV. Sa candidature répond également à un souhait de remplir une « une mission de salut public » afin de "restaurer la Côte d’Ivoire".

«Le constat que je fais de la situation sociopolitique est plutôt amer. Dans tous les secteurs, nous subissons une dégradation. Au plan démocratique, c’est la perte des libertés collectives et individuelles, la mise à l’écart de l’État de droit. La réconciliation tant attendue par les Ivoiriens, n’a pas été réalisée », a dénoncé le natif de Daoukro.

"Nous voulons d'abord restaurer la nation. Nous voulons nous préoccuper spécialement de l'école, de la santé, de la sécurité, du bien-être des Ivoiriens. Nous voulons nous soucier des problèmes de chômage qui assaillent notre jeunesse", a dévoilé le candidat du PDCI-RDA, avant d'apporter la réplique à ses pourfendeurs qui le jugent "vieux".

«Ça, c’est leur problème. Pour ce qui me concerne, je réunis actuellement toutes mes forces physiques et intellectuelles », a réagi M. Bédié. Puis de marteler: "Il n’y a pas d’âge au regard de la Constitution. Mon âge est tout à fait légal pour me présenter (...) L’âge, pour nous au PDCI, c’est un atout. L’âge réunit l’expérience mais également la compétence », a fait savoir Henri Konan Bédié.