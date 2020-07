Football: Davila Ba Loua, ancien de l'Asec, débarque au Viktoria Plzen

Espoir du football ivoirien, Adriel Ba Loua Davila va connaitre un nouveau club. L’attaquant de 24 ans va rejoindre le Victoria Plzen, club tchèque habitué aux joutes européennes.

Ba Loua va disputer la Ligue des Champions

Formé par l’Asec d’Abidjan, Adriel Ba Loua Davila est considéré comme un grand espoir du football ivoirien. Passé par Lille en France avec relativement peu de succès, l’attaquant a rejoint la saison dernière la République Tchèque et le club de MF Karvina. Après une année passée dans ce club, Ba Loua Davila a tapé dans l’œil du Viktoria Plzen, formation du haut de tableau tchèque.

Séduit par l’opportunité de jouer chaque année le titre et des matchs de Ligue des champions, Adriel Ba Loua a signé un contrat de 3 ans avec Plzen. Les contacts entre les deux parties avaient débuté, faut-il le souligner, en mai dernier. « Viktoria Plzen est un grand club avec de grandes installations et de grandes ambitions. J’ai perçu son intérêt depuis longtemps et j’étais très intéressé par cette offre », a déclaré le jeune attaquant, selon Africa Top Sports.

Ba Loua va-t-il enfin lancer sa carrière ?

Joueur très technique, Ba Loua Davila va devoir franchir un cap avec cette signature. A 24 ans, il doit désormais confirmer son potentiel et pourquoi pas, viser une place dans un club plus huppé. Auteur de 3 réalisations et 10 passes décisives cette saison, l’ancien international Espoirs (3 sélections) qui avait été envoyé à Lille par Hervé Renard, doit donc véritablement lancer sa carrière.

Le jeune joueur qui a quelque peu disparu des écrans du public sportif ivoirien va sans doute essayer de se montrer à son avantage pour, pourquoi pas, prétendre à une place au sein de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire actuellement en pleine reconstruction. Pour rappel, c’est en 2019 que le joueur qui était prêté dans ses différents clubs, a définitivement quitté l’Asec d’Abidjan.