FIF: Le camp Didier Drogba fait une importante annonce

Présenté comme hors course par plusieurs médias et observateurs du football, Didier Drogba est confiant quant à la validation de sa candidature à la présidence de la FIF. Sur les réseaux sociaux, Eugène Diomandé, coordinateur de sa campagne, a fait une annonce dans ce sens.

Didier Drogba « a tous ses parrainages »

C’est une information qui va ravir les partisans de Didier Drogba. Candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, l’ancien buteur des Eléphants est convaincu d’avoir les moyens d’être dans les urnes le 5 septembre prochain. Alors que plusieurs médias assurent que le porteur du projet Renaissance n’a pas les parrainages nécessaires pour être candidat, le camp de Didier Drogba a annoncé ce jeudi avoir tous les 8 sésames nécessaires à une participation au scrutin.

« Bonjour chers tous, comme promis, nous avons bel et bien tous nos parrainages ! Ce samedi matin 1er août, votre candidat, l'élu du peuple DD11, ira déposer son dossier au complet au siège de la Commission Electorale, pour devenir l'élu des clubs et groupements sportifs », a posté sur les réseaux sociaux Eugène Diomandé, coordinateur de la campagne de l’ancien attaquant de Chelsea. Convaincu de la victoire de Didier Drogba, le président du Séwé Sports de San Pedro ajoute: « Au soir du 5 septembre 2020, DD11 pourra s'écrier devant vous tous : je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ».

Qui sont les soutiens de Didier Drogba?

Cette sortie pleine de confiance d’Eugène Diomandé suscite plusieurs questions chez les internautes. Mais, la plupart des interrogations tournent autour du même sujet. Qui a relancé Didier Drogba? Soutenu officiellement par une partie de l’association des arbitres et l’Africa Sports version Bahi Antoine, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale ne devrait pas avoir de problèmes pour recueillir les soutiens des clubs des divisions inférieures.

Le FC 2-Plateaux, le Séwé Sports, le CO Korhogo ou encore l’ES Bafing, clubs de Ligue 2 et D3 sont avec d’autres clubs de ces divisions, déjà acquis à la cause de Didier Drogba. Le public sportif est donc curieux de savoir quels parrainages Didier Drogba va joindre à son dossier en ce qui concerne la Ligue 1 et les groupements d’intérêt. L’ancien capitaine des Eléphants qui assure qu’on ne se lance pas dans un tel projet « sans être sûr de ses forces », va donc batailler jusqu’au bout.