Rencontres décisives entre Hamed Bakayoko, Guikahué, Affi et Bictogo

Premier ministre, Hamed Bakayoko entend mettre les bouchées doubles pour l'apaisement du front sociopolitique. C'est dans cette logique que le successeur d'Amadou Gon a initié des rencontres avec les principaux acteurs politiques ivoiriens.

Le PM Hamed Bakayoko veut calmer le jeu politique

À peine une semaine qu'il a été titularisé au poste de Premier ministre qu'Hamed Bakayoko n'entend perdre aucun temps pour ramener les principaux acteurs politiques ivoiriens à la table de discussion et de concertation. À moins de trois mois de l'élection présidentielle de 2020, la tension est en effet montée d'un cran, avec quelques manifestations de l'opposition à la suite de la radiation de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et bien d'autres citoyens ivoiriens de la liste électorale.

C'est dans ce contexte particulier, et à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire que le Chef du gouvernement a entrepris de rencontrer les animateurs des principaux partis politiques ivoiriens. Ainsi, selon la note d'information de la Direction de la Communication du Cabinet du Premier Ministre, ce jeudi 6 août 2020, le successeur d'Amadou Gon Coulibaly avait un agenda bien élaboré, ainsi qu'il suit :

- 10 heures : Entretien avec Monsieur Affi N'Guessan, Président du FPI

- 11 heures : Entretien avec Monsieur Maurice Guikahué, Secrétaire Exécutif du PDCI

- 12 heures : Entretien avec Monsieur Adama Bictogo, Directeur Exécutif du RHDP

Rien n'a pour l'instant filtré de ces trois rencontres avec les dirigeants du Front populaire ivoirien (FPI), du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Mais l'on pourrait d'ores et déjà noter, sans risque de se tromper que le Premier ministre, Chef du Gouvernement et ministre de la Défense est à la recherche d'un compromis avec les acteurs politiques afin que le processus électoral se déroule dans de bonnes conditions.

Nous y reviendrons.