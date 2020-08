Hausse du coût du transport: Amadou Koné ne rassure toujours pas

Une rencontre de vérité s’est récemment tenue entre le ministre Amadou Koné et les acteurs du secteur des transports, relativement à la hausse des tarifs des voyages interurbains en cette période de crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19.

Hausse du coût du transport: Amadou Koné tape du poing sur la table mais...rien

La hausse du coût du transport en cette période marquée par la crise sanitaire du Covid-19 était la semaine dernière au centre d’une rencontre de vérité entre la tutelle et les acteurs du secteur. Dans un communiqué signé d'Ahmed Diomandé, directeur de cabinet du ministre Amadou Koné, les transporteurs avaient pris l’engagement de revenir, depuis le 12 juillet dernier aux anciens tarifs en vigueur avant l’avènement de cette crise sanitaire. C’est donc fort étonnés qu’ Amadou Koné et son ministère se rendent compte du non-respect par ceux-ci des engagements pris à l’issue de leur première rencontre.

« Au cours de cette première réunion, le ministre a marqué son étonnement face à ces augmentations qui sont faites sans aucune concertation avec les autorités gouvernementales et aucune information préalable de celles-ci par les responsables syndicaux », informe le directeur de cabinet du ministre des Transports. « Le ministre des Transports salue le civisme des entreprises qui ont maintenu les prix d’avant mars 2020 et déplore l’attitude des celles qui, au mépris du contexte économique actuel et des cadres de concertation existants, ont procédé à des augmentations sans préavis », poursuit-il.

Ahmed Diomandé a tenu à rappeler aux transporteurs les efforts consentis par le gouvernement au profit du secteur confronté aux conséquences financières liées à la pandémie de la COVID-19. « Ces efforts du gouvernement ont porté notamment sur la baisse des prix à la pompe du carburant, principalement celui du gasoil, ainsi que la mise en place des fonds de soutien dont ont bénéficié de nombreux gestionnaires d’entreprises de transport et de milliers de travailleurs informels du secteur », a-t-il fait savoir.

Le ministre Amadou Koné rassure toutefois les acteurs du secteur des transports de sa disponibilité à poursuivre le dialogue afin de créer de façon pérenne les conditions pour un meilleur exercice de leur profession. Il a rassuré de même les populations de son engagement à tout mettre en œuvre pour qu'elles continuent de se déplacer dans de meilleures conditions.

Le coût des transports en Côte d’Ivoire a connu une hausse « exagérée » ces derniers temps en raison de la mesure de distanciation physique dans les véhicules de transport, arrêtée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.