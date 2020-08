Voici les dates des pré-inscriptions pour les nouveaux bacheliers 2020

Le Prof. Adama DIAWARA, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ( MESRS), a dévoilé les dates des pré-inscriptions pour les nouveaux bacheliers de l'année 2020.

Les pré-inscriptions pour les nouveaux bacheliers débutent le 1er septembre

Dans le cadre des orientations dans les universités publiques et privées, ainsi que dans les grandes écoles privées, le Prof. Adama DIAWARA, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ( MESRS), porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que les pré-inscriptions dans les universités publiques et privées et dans les grandes écoles privées, au titre de l’année universitaire 2020 – 2021 se font sur la plateforme : www.orientationsup.net.

Cette première étape, indispensable pour l'orientation du nouveau bachelier, s’ouvre le 1er septembre et prend fin le 30 septembre 2020. Aussi, le ministre tient-il à préciser que passé ce délai, les bacheliers non-préinscrits ne pourront pas être orientés. C’est pourquoi chacun des nouveaux bacheliers doit prendre toutes les dispositions utiles pour réaliser cette pré-inscription sur la plateforme dédiée.

Pour rappel, au terme des délibérations dans les 506 centres de composition, l’examen du Baccalauréat session 2020 a enregistré 311.224 candidats présents. Sur cet effectif, 124.728 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,08 % au plan national. Ce sont ces bacheliers qui sont invités à faire leur pré-inscription sur la plateforme www.orientationsup.net.