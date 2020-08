Titrologie du 25 août 2020 : « Ouattara a déposé sa candidature, hier »

Le dépôt de la candidature d'Alassane Ouattara à la CEI cristallise la Titrologie de ce mardi 25 août 2020. À rebours, Guillaume Soro reste convaincu que Ouattara ne sera pas le prochain président ivoirien. D'autres journaux ivoiriens font également le triste bilan des mouvements sociopolitiques de la semaine dernière.

Titrologie : « Faire un 3e mandat au Niger est un coup d'État »

La quasi-totalité des journaux ivoiriens de ce mardi fait une part belle à la candidature officielle du président ivoirien. "Ouattara a déposé son dossier de candidature", annoncé d'entrée Le Patriote. Le Jour, Le Miroir et Le Rassemblement, journaux proches du pouvoir, s'accordent également pour reprendre en choeur : "Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature, hier". Pour L'Expression, "Ouattara est prêt pour la bataille du 31 octobre". Et même avant tout examen au fond par le Conseil Constitutionnel, Le Matin, est d'ores et déjà formel : "La CEI dit oui à la candidature de Ouattara."