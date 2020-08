Violences à Divo: Le député Famoussa Coulibaly prône la paix sociale

Apaiser les cœurs et panser les blessures. Mais aussi et surtout sensibiliser les populations de la localité de Divo à la culture de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Telle est la mission que s’est assignée l’honorable Famoussa Coulibaly, cadre de la région et député RHDP de Divo, après les tragiques évènements survenus la semaine dernière dans cette localité du centre-ouest de la Côte d’Ivoire.

Famoussa Coulibaly (député de Divo commune): « Nous sommes une seule et unique communauté à Divo»

La ville de Divo a été, la semaine dernière, le foyer de violents affrontements intercommunautaires entre pro et anti-troisième mandat du président Alassane Ouattara. Ces évènements tristes et malheureux ont causé des pertes en vies humaines, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels. Face à cette atmosphère de tension entre autochtones Dida et allogène Malinkés qui naguère vivaient en parfaite harmonie en dépit de leurs diversités ethniques, socioculturelles et politiques, Famoussa Coulibaly, député de la localité, s’est décidé de prendre son bâton de pèlerin.

Il a entrepris dès le lendemain de ces violences intercommunautaires, une tournée de sensibilisation et d’apaisement dans les différents quartiers et les 12 villages de la commune de Divo. À chacune des étapes de cette tournée de sensibilisation, l’ex-directeur de cabinet du président Mabri Toikeusse a eu des mots d’apaisement et de vivre ensemble auprès des différentes populations. « Nous sommes une seule et unique communauté à Divo. Nous sommes Djiboua et nous devons en toutes circonstances, semer les graines de l’amour, la paix et la fraternité vraie », a-t-il confié.

Le député de Divo a également invité les populations à mettre fin aux rumeurs, à cultiver l’amour et à consolider la cohésion sociale, surtout en ces périodes préélectorales. De Dougako, Daboré à Datta en passant par Bada, Boudoukou, Legbreville et Konankro, ce message d’apaisement et de vivre ensemble a été largement entendu par les populations.

Espérant que Divo ne connaisse plus ce genre d’événements tragiques, l’ex-cadre de l' UDPCI a formulé des vœux de prompt rétablissement aux blessés et présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées. Il n'a pas oublié le réconfort aux sinistrés à qui il continue de rendre visite et d’apporter assistance.