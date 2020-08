Voici pourquoi Tidjane Thiam demande un report de la présidentielle

L’ex-CEO du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, était l’invité, dimanche 30 août 2020, de l’émission "Et si vous me disiez toute la vérité", diffusée sur Tv5 monde. Il a l’occasion indiqué qu’il serait nécessaire pour les autorités ivoiriennes d’opter pour un report du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Tidjane Thiam: "Les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour avoir une élection apaisée"

Ex-directeur général du Crédit Suisse, l’Ivoirien Tidjane Thiam a évoqué l’actualité socio-politique nationale, dimanche, lors d’une émission télévisée sur TV5 monde. Il a, à l’occasion, plaidé pour un report du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 parce que, estime-t-il, les conditions d’une élection apaisée et crédible, ne sont pas encore réunies.

«Les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour avoir une élection apaisée, crédible, inclusive et qui se déroule sans incidents. En l’absence de ces conditions, on risque de repartir dans un cycle qu’on a trop bien connu. Des résultats d’élections qui sont contestés, non acceptés et des violences », a alerté l’ancien ministre du Plan et du Développement.

Tidjane Thiam tire cette position des récentes manifestations entachées de violence, qui ont eu lieu à la suite de l’annonce, le 6 août dernier, de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel. Ces manifestations de contestation ont parfois donné lieu à des affrontements intercommunautaires, occasionnant des morts, des arrestations d’opposants et de responsables de la société civile, ainsi que des centaines de blessés.

Face à cette situation, Tidjane Thiam fait les propositions suivantes: « La première, c’est de stopper la montée de la violence; et la deuxième, c’est de préparer l’avenir. Mais la première est urgente, c’est la plus importe et je consacre tous mes efforts actuellement à éviter la montée de la violence et certains de ces efforts commencent par porter leur fruits».