2020: Le parti NCC retire son candidat de la course à la présidentielle

La Nouvelle Convergence citoyenne (NCC) déclare retirer provisoirement son candidat, Thomas Noba, de la course à la présidence de la République.

Présidentielle 2020: Pourquoi la NCC et son président Thomas Noba se retirent de la course

A l'issue d'une réunion urgente du bureau central de son parti, le président Noba Thomas Brice a pris la ferme décision de se retirer provisoirement de la course à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. La NCC et son candidat justifient cette décision de retrait par le fait qu’ils ne veulent pas se rendre complices du suicide dans lequel le pouvoir en place, aidé par certaines figures de l’opposition, veulent conduire la Côte d’Ivoire.

« Les interventions ont porté sur l'analyse de la crise pré-électorale et les dispositions à prendre par NCC. Nous décidons de nous retirer provisoirement du processus électoral en cours et plaidons pour un report du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 », indique le communiqué final de la réunion du bureau central de la NCC, tenue le samedi 29 août dernier à Abidjan.

Le parti estime en effet que les conditions de l’organisation d’une élection crédible, apaisée, transparente et ouverte à tous, ne sont pour l’heure pas encore réunies. La Côte d’Ivoire, souligne le président de la NCC, a replongé dans un nouveau cycle de violence depuis l’annonce de la candidature controversée du président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Les violences qui s’en sont suivies ont déjà fait plus de 10 morts, d’importants dégâts matériels et des arrestations dont celles de leaders politiques et de la société civile. Le parti dénonce également de graves irrégularités sur le listing électoral provisoire. « Une CEI aux ordres et non conforme aux normes démocratiques (...) De ce qui suit, le bureau de la NCC exige un report de l'élection présidentielle, car le climat dans lequel nous ont plongé ces hommes politiques, n'est pas propice à une élection le 31 octobre 2020. Il présente déjà les signes d'une crise sérieuse à l'horizon à éviter aux Ivoiriens, notre pays », a réitéré le bureau central de la NCC.