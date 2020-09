Présidentielle: Les agents de santé mobilisés pour la victoire de Mabri

La candidature du Président de l’UDPCI, Albert Mabri Toikeusse, à la présidentielle du 31 octobre 2020, suscite déjà de l’engouement au sein de l’opinion nationale.

Dr Amon Getheme: « Nous devons porter la candidature de Mabri à la victoire »

Investi candidat de l’UDPCI le vendredi 28 août 2020, Albert Mabri Toikeusse a déposé son dossier de candidature au siège de la CEI (Commission électorale indépendante) lundi. Auréolé de 597 000 parrainages, c’est un homme confiant qui se lance dans la course à la succession du Président Alassane Ouattara, lui aussi candidat à un troisième mandat.

"Nous venons de faire acte de candidature pour la prochaine élection présidentielle. Ça été avec beaucoup de plaisir et de bonheur que nous l’avons fait (…) Je voudrais ici féliciter les 597 000 Ivoiriens qui nous ont fait confiance en nous accordant leur parrainage dans l’ensemble des 33 régions et districts de Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré peu après le dépôt de sa candidature.

Place est désormais au terrain. Il faut transformer cette adhésion populaire « en victoire au soir du 31 octobre prochain ». Pour ce faire, Mabri Toikeusse pourra compter sur le soutien du Rassemblement des agents de santé de Côte d’Ivoire (RAS-CI) dont le président est membre du Conseil politique du RHDP rival. Dr Amon Getheme lance un appel à tout les corps de santé, aux associations, syndicats, ordres professionnels de la santé, à ‘’faire bloc autour de leur confère, le médecin Mabri Toikeusse Albert Abdallah’’.

« Nous devons porter cette candidature à la victoire. Cette candidature est la candidature de tous les agents de santé de Côte d'Ivoire’’, a insisté Dr Amon qui fait savoir que son organisation intégrera très bientôt la plateforme socio-politique dénommée ’’Bâtir la Côte d’Ivoire’’. Créée en mars 2019 et devenu plateforme en 2020, le Rassemblement des agents de santé de Côte d’Ivoire compte aujourd’hui 20 coordinations régionales, 111 secrétariats en charge des districts sanitaires, 1300 sections de base et revendique plus de 15 000 membres actifs.