Des travailleurs confient leur destin à Bédié : Ce qu'ils demandent

Henri Konan Bédié est en lice pour la présidentielle du 31 octobre 2020. À la tête du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), un parti politique de l'opposition, le natif de Daoukro rêve de reconquérir le pouvoir d'État. Un mois avant la tenue de l'élection la plus importante du pays, l'ex-président ivoirien a reçu le soutien de travailleurs ivoiriens.

Bédié accorde une audience à des travailleurs

Chassé du pouvoir le 24 décembre 1999 par une junte militaire conduite par feu le général Guei Robert, Henri Konan Bédié a toujours rêvé de revenir aux affaires. Le "sphinx" de Daoukro a connu l'exil après sa chute avant de regagner la Côte d'Ivoire à la faveur de la réconciliation nationale initiée par Laurent Gbagbo, alors à la tête du pays. En fin stratège, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a réussi à se repositionner sur l'échiquier politique. Au cours du second tour de la présidentielle de 2010, l'ex-chef d'Etat apporte son soutien à Alassane Ouattara, le candidat du RDR (Rassemblement des républicains). Quand Laurent Gbagbo perd le pouvoir, Henri Konan Bédié retrouve toutes ses couleurs aux côtés du nouveau président élu.

En 2015, le patron du PDCI tait ses ambitions politiques et appelle à voter Alassane Ouattara, le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Il a pris cette décision au nom d'une alternance en faveur de son parti politique. Mais son allié soutient n'avoir jamais fait une telle promesse. L'alliance entre les deux hommes ne résiste pas et vole en éclats. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Bédié a signifié que son retour au pouvoir serait une "revanche". Engagé dans la course présidentielle d'octobre 2020, l'ancien allié d'Alassane Ouattara a déjà déposé sa candidature.

Mardi 1er septembre 2020, on apprend que le candidat du PDCI a reçu en audience des travailleurs de Côte d'Ivoire qui sont allés lui "confier" leur "destin". "Plus de 30 organisations syndicales publiques privées et libérales, venues en famille, ce mardi, me féliciter dans mon combat pour la Côte d’Ivoire. Sachez chers travailleurs, que vos préoccupations sont prises en compte dans notre programme de gouvernement. Le dialogue étant le pilier du PDCI, soyez rassurés, le dialogue social sera inclusif", a écrit Henri Konan Bédié sur sa page Facebook.