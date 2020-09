Après sa "visite" à la cathédrale: Adjoumani tente de se justifier

L'affaire fait grand bruit actuellement. Kobenan Kouassi Adjoumani, conduisant un collectif de cadres catholiques issus du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), s'est rendu à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'objectif était de répondre aux propos du cardinal Jean Pierre Kutwa, qui ne juge pas nécessaire qu'Alassane Ouattara brigue un 3e mandat. Invité dans l'émission Life Talk, diffusée sur Life TV, il a tenté de s'expliquer.

Adjoumani donne les raisons de sa présence à la cathédrale

En se rendant à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau le mercredi 2 septembre 2020, le message était très clair. Kobenan Kouassi Adjoumani tenait coûte que coûte à dire ses vérités au cardinal Jean Pierre Kutwa. L'archevêque d'Abidjan, faut-il le rappeler, est opposé à la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre. Dans un communiqué, l'homme de Dieu avait déclaré : "Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République dont la candidature à ces prochaines élections n’est pas nécessaire, à mon humble avis." Il n'en fallait pas plus pour soulever le courroux de Kobenan Kouassi Adjoumani.

Dans ses habits de porte-parole des cadres catholiques du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le ministre de l'Agriculture et du Développement durable a débarqué à la cathédrale Saint-Paul pour répondre à celui qui logiquement devait être son guide religieux.

"Concernant votre affirmation selon laquelle « la candidature du président Alassane Ouattara n’est pas nécessaire, à votre humble avis », nous voudrions vous rappeler que de l’humble avis de très nombreux Ivoiriens de toutes origines et de toutes confessions, cette candidature est celle qui est la plus à même de garantir la paix, la stabilité, le progrès économique et social et, conséquemment, l'achèvement du processus de réconciliation de la Nation", a lâché Kobenan Kouassi Adjoumani. La sortie de l'ancien ministre des Ressources halieutiques et animales a provoqué une vague de réactions sur la toile d'internautes choqués par l'audace de cadre du RHDP.

Sur le plateau de l'émission de Life Talk, Adjoumani a donné les raisons qui l'ont poussé à avoir un tel comportement. "Nous sommes des cadres chrétiens qui avons notre candidat. Et il (le cardinal Kutwa, NDLR) a pris position (...) Il a fait sa déclaration politique à la cathédrale, nous y sommes allés pour faire notre déclaration. Malheureusement, la salle que nous avons choisie a été fermée", s'est-il exprimé. Il réfute toute volonté de sa part d'avoir voulu tomber dans la provocation. En effet, Adjoumani soutient qu'il a employé des "termes doux" à l'égard de l'archevêque.