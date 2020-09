Présidentielle : Les commissions électorales locales bientôt installées

À deux moins de la présidentielle, la Commission électorale indépendante (CEI) se prépare à installer les commissions locales électorales, a-t-on appris dans un communiqué publié par l'institution dirigée par Ibrahime Coulibaly Kuibiert.

La CEI s'active pour la présidentielle d'octobre 2020

Dans une note datée du mercredi 2 septembre 2020, la Commission électorale indépendante annonce qu'en prélude à la présidentielle du 31 octobre, elle procèdera dans les jours à venir à l'installation des commissions locales électorales. La CEI "rappelle aux partis ou groupements politiques et au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation qu'en application de la loi portant composition, organisation, attributions et fonctionnement, de la Commission électorale indépendante", à partir du 15 septembre 2020, il sera procédé à l'installation des commissions électorales locales, mais également à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs. Et ce, à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal, sur toute l'étendue du territoire national tout comme dans les Commissions électorales des représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger.

Aussi, la Commission électorale indépendante demande-t-elle aux partis ou groupements politiques, ainsi qu'au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation à "proposer ou à confirmer auprès de son secrétariat permanent la liste de leurs représentants dans les Commissions locales électorales et à l'étranger". La CEI précise que le délai de rigueur pour satisfaire à cette demande est fixé au 10 septembre 2020. Ci-dessous l'intégralité publiée par la Commission électorale indépendante :