Science et technologie: Premier Webinaire du FONSTI le 22 septembre

Le Fonds pour la Science, la Technologie et l'Innovation (FONSTI) lance son premier Webinaire, le mardi 22 septembre 2020, à partir de 15heures sur la plateforme ZOOM à l'adresse https://urlz.fr/dHwT.

Ce qui va se passer avec le FONSTI le 22 septembre

Cette conférence qui sera animée par le Secrétaire General du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES, Président de la Commission d’éthique et de déontologie du CAMES, Prof. Bertrand MBATCHI aura pour thème: « Les Programmes Thématiques de Recherche du CAMES (PTRC), leviers du développement de la recherche, au niveau national et international ». Elle s’inscrit dans le cadre des « Mardis du FONSTI », initié par le Conseil scientifique du FONSTI ayant pour objectifs de promouvoir le Fonds et de valoriser les activités de recherche au plan national et international.

Les conférences portent donc sur des thématiques variées ou des sujets d’actualité en relation directe ou indirecte avec la recherche. Le FONSTI, faut-il le souligner, est destiné entre autres à l’acquisition d’équipements de recherche, à la réalisation de projets de recherche pour le développement, au renforcement des capacités des enseignants-chercheurs et chercheurs ivoiriens, à l’organisation de rencontres scientifiques, à la valorisation scientifique et économique des résultats de recherches.

Il a été créé par l’ordonnance n° 2018-593 du 27 juin 2018 et est doté d’un capital de cinq milliards ( 5 000.000.000) de FCFA. Le Conseil scientifique du FONSTI est un organe consultatif. Il statue de façon générale sur la validité des activités et l’animation scientifique du Fonds. L’ID de la réunion : 84376382098, le mot de passe étant le 849670.