Guillaume Soro prédit la "déchéance" et "l'humiliation" de Ouattara

Selon Guillaume Soro, Alassane Ouattara vit ses derniers moments à la tête de la Côte d'Ivoire. Le député de Ferké, qui a déjà annoncé que son ancien mentor ne sera pas le prochain président de la République, vient de prédire une fin humiliante au leader du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Guillaume Soro prédit la chute d'Alassane Ouattara

Qui aurait cru que les relations entre Alassane Ouattara et son "fils" Guillaume Soro seraient aussi tendues ? Les deux hommes apparaissaient pourtant comme les meilleurs alliés du monde. L'ancien président de l'Assemblée nationale a énormément contribué à l'arrivée au pouvoir du champion du Rassemblement des républicains (RDR). C'était en 2010 à la faveur du second tour de l'élection présidentielle.

Dans le conflit qui opposait Alassane Ouattara et le président sortant Laurent Gbagbo, le député de Ferké a pris fait et cause pour l'adversaire du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI). A la tête des Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), Guillaume Soro a mené le combat contre les forces loyales à l'époux de Simone Gbagbo.

Mais tout ceci est désormais est un lointain passé. Guillaume Soro est aujourd'hui un farouche adversaire du président ivoirien. Candidat à la présidentielle d'octobre, le natif de Kofiplé est condamné à 20 ans de prison ferme et vit en exil en France depuis le 23 décembre 2019. Le patron de Générations et peuples solidaires (GPS) demeure convaincu que son ancien mentor ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Dans un tweet, Guillaume Soro a annoncé la fin du régime des houphouëtistes. "Chers tous, allez dire à @AOuattara_PRCI qu’il y’a des combats qu’on ne mène pas à 78 ans! S’il insiste, il ne lui reste que la déchéance et l’humiliation. Et je suis si triste pour lui. Quand on a atteint l’apogée de sa gloire, il ne vous reste plus que l’amorce de la déchéance", a écrit le député de Ferké.