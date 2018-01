Burkina: Auguste Denise Barry incarcéré pour complot

Inculpé pour une présomption d'atteinte à la sureté de l’Etat, le colonel Auguste Denise Barry avait été incarcéré le mercredi 03 janvier à la Maison d’arrêt et de correction de l’armée (Maca) de Ouagadougou. L’information a été confirmée vendredi 05 décembre par le parquet militaire.

Auguste Denise Barry pour une tentative de coup d’Etat contre Roch Kaboré

"Complot et incitation à la commission d’acte contraire à la discipline et au devoir". Voici le chef d’accusation retenu contre le colonel Auguste Denise Barry. Vendredi dans un communiqué, le parquet militaire a confirmé son interpellation et son déferrement le 03 janvier à la Maca par la gendarmerie nationale burkinabé.

Dans son communiqué, le parquet militaire fait savoir que le colonel Barry a été inculpé suite à la dénonciation de personnes avec lesquelles il était en interaction.

La juridiction militaire a indiqué par ailleurs, avoir saisi une importante somme d’argent chez Auguste Denise Barry qui a été mise sous-main de justice, avant de signifier que les enquêtes se poursuivaient.

Il est reproché à celui qui jusqu’ici dirigeait le Centre d’études stratégiques en défense et sécurité (CESDS) de vouloir mener des actions pour déstabiliser le régime du président burkinabé Roch Marc Kaboré.

Rappelons que le colonel Auguste Denise Barry avait été nommé ministre de la Sécurité et de l’administration du territoire et de la décentralisation dans le gouvernement de transition de l’ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida en exile au Canada, dont il serait très proche. Une transition dirigée en son temps par le président Michel Kafando, installé au pouvoir en 2014, après la chute de l’ancien président du Burkina, Blaise Compaoré