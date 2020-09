Les Journées de l’orientation du bachelier lancées sur fond de Covid-19

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche Scientifique (MESRS) lance les Journées de l’orientation du bachelier (JOB). L’édition 2020 dont le thème est « Défis actuels de l’Enseignement supérieur en Côte d’Ivoire : solutions à travers les TIC, l’enseignement à distance et l’inclusion numérique » se distingue des éditions précédentes par des JOB à distance du fait de la pandémie de covid-19.

Journées de l’orientation du bachelier (JOB): L’usage du numérique au cœur des activités 2020

La présente édition qui a lieu durant tout le mois de septembre, entend promouvoir l’usage des TICs devenues une exigence au regard des contraintes sanitaires qui recommandent l’adoption de nouveaux comportements. Notamment pour assurer la continuité des cours et des examens dans les établissements d’enseignement supérieur afin de prendre en compte les impossibilités créées par la situation actuelle, tout en veillant à garantir la valeur des diplômes et en prenant en compte l’ensemble des publics spécifiques.

Des innovations sont apportées à ces journées à travers l’édition d’un guide, une lucarne offerte sur le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique; une page Facebook et un compte Instagram animés tout au long des préinscriptions ouvertes dans la même période.

Le guide donnera l’occasion de présenter les JOB 2020. Par la suite, la procédure d’inscription en ligne et les critères d’admission dans les établissements publics et privés seront expliqués, avant que des institutions publiques d’enseignement supérieur et privé ne soient présentées. Par ailleurs, des informations utiles relatives par exemple au système LMD, à l’obtention d’une bourse, à la procédure d’équivalence, aux établissements agrées, seront données. D’autres informations utiles sont disponibles sur les espaces dédiés.